Sembra proprio che le nozze a sorpresa con Debora Pelamatti, avvenute a Pavia lo scorso 28 aprile, abbiano dato nuova carica a Max , spingendolo a tornare in sala di registrazione per una canzone che faccia sognare tutti nell’estate ormai alle porte

Max Pezzali , recentemente ospite di Radio 105, per il programma 105 Mi Casa, aveva raccontato ai microfoni di Max Brigante di essere al lavoro su un nuovo album che però non avrebbe visto la luce prima del 2020. La notizia del singolo arriva così come una vera e propria novità inaspettata.

Nel video, girato nel backstage, si vede Claudio Cecchetto in compagnia di Max, mentre si chiedono cosa fare a fine mese, e se far uscire un nuovo singolo . Pezzali accetta la proposta fatta da Cecchetto e conferma così l’ uscita di un nuovo singolo entro fine giugno !

