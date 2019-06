Ancora non è arrivato nelle sale e già fa parlare molto di sé: il film The Nightingale della regista Jennifer Kent sarà una vera prova di coraggio per gli spettatori, parola di chi l’ha visto (o meglio, ha provato a vederlo) in anteprima.

Dopo il successo di Babadook, Jennifer Kent torna in pista con un nuovo film di genere thriller, pieno di violenza e orrore. Le prime impressioni di chi ha avuto modo di vederlo in anteprima (al Festival di Venezia prima e al Sydney Film Festival la scorsa domenica) sono state in alcuni casi di vero disgusto.

Numerosi gli spettatori che si sono alzati per uscire dalla sala, dopo solo poche decine di minuti di film. The Nightingale è infatti un film crudo, che mostra la violenza in modo molto, forse troppo, realistico, e che richiede allo spettatore uno sforzo non indifferente.

La trama di The Nightingale

Siamo in Australia nel 1825, durante il periodo della colonizzazione. La protagonista di The Nightingale è Clare, una giovane donna irlandese detenuta.

Scontato il periodo di condanna, Clare non viene messa in libertà, per ordine dello spietato tenente Hawkins. Nel non vederla tornare, il marito di Clare si mette sulle tracce del tenente con l’idea di farsi giustizia, ma viene brutalmente ucciso.

Derubata dello sposo e della dignità di essere vivente, Clare decide così di farsi giustizia da sola. Da qui ha inizio una vibrante revenge story al femminile, che lascerà sicuramente lo spettatore senza fiato.

Il trailer ufficiale di The Nightingale

Gli applausi e le critiche

The Nightingale è un film che sin da subito ha diviso le opinioni di pubblico e critica. Se da una parte infatti terrorizza e fa scappare dalla sala, dall’altra gli viene riconosciuto una forza e una verità molto profonda.

Il film è stato da molti criticato per le scene troppo forti ed esplicite di stupro e violenza che hanno portato alcune persone ad uscire dalla sala dopo i primi minuti. Ma chi è rimasto, ha riconosciuto la forza di una storia raccontata sì in modo crudo, ma con notevole padronanza dei mezzi cinematografici.

Al Festival di Venezia sono stati riconosciuti a The Nightingale ben due premi, il Premio speciale della giuria e il Premio Marcello Mastroianni per attori emergenti a Baykali Ganambarr.

Cast e data di uscita di The Nightingale

Grande prova attorica per la giovane Aisling Franciosi che veste i panni di Clare, già nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Lyanna Stark in Game of Thrones.

Accanto a lei anche l’attore Finnick Odair e il già citato Baykali Ganambarr, che interpreta il ruolo di un aborigeno coinvolto da Clare, suo malgrado, nella feroce vendetta.

Il film, che uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 2 agosto, non ha ancora una data italiana. Speriamo di saperne presto di più, perché un film che divide così tanto le opinioni è senz’altro un film da non perdere.