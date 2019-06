Netflix offre un altissimo numero di contenuti di intrattenimento e, tra quelli più ricercati ed apprezzati, ci sono sicuramente gli anime giapponesi.

Il termine “anime” deriva dall’abbreviazione di “animēshon”, traslitterazione della parola inglese animation, animazione.

L’animazione giapponese ha origini antiche ed è ad oggi uno dei pilastri fondamentali della cultura nipponica, oltre che conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti unici e di alta qualità.

Oggi sono qui proprio per consigliarvi 10 anime che dovreste assolutamente cominciare se avete Netflix.

Sono prodotti che si sono per lo più distinti per la popolarità, il seguito, la grande varietà di personaggi che con le loro caratteristiche hanno fatto innamorare gli otaku (termine con cui si definisce un giovane ossessionato di manga e anime) di tutto il mondo.

Se non sei d’accordo con la mia lista o credi che qualche altro anime avrebbe dovuto esserci, non esitare a farmelo sapere nei commenti, e…

Cominciamo!

Personaggi di “Fairy Tail”

Fairy Tail è una serie animata basata sull’omonimo manga, in onda dal 2009, sviluppata in nove diverse stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Giappone dal 12 ottobre 2009.

La nona stagione è attualmente in corso, dal 7 ottobre 2018.

Trama: Fairy Tail è ambientato in un mondo immaginario chiamato Earthland, dove la magia viene comprata e venduta come una merce qualsiasi ed è parte integrante della vita quotidiana dei suoi abitanti.

Quattro giovani maghi si uniscono per accettare dei lavoretti in giro per il regno e così facendo formano un’alleanza più forte di ogni magia, diventando sempre più forti ad ogni missione.

Disponibilità su Netflix: 3 stagioni (124 episodi totali)

Personaggi da tenere d’occhio: Natsu Dragonil, un mago capace di usare i poteri da dragon slayer in cerca del proprio padre drago adottivo; Lucy Heartphilia, una maga degli spiriti stellari; Happy, un gatto volante e migliore amico di Natsu; Gray Fullbuster, un mago del ghiaccio; Elsa Scarlett, una maga specializzata nell’uso di svariate magie legate ad altrettante armature speciali da indossare.