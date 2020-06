I Boomdabash e Alessandra Amoroso pronti a farci ballare per la seconda estate consecutiva: è arrivato il nuovo singolo “Karaoke”.

Dopo il grande successo ottenuto con “Mambo Salentino”, i Boomdabash hanno voluto collaborare nuovamente con Alessandra Amoroso per il nuovo singolo “Karaoke”, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Nonostante quest’estate si annunci diversa nutriamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere”, questo il messaggio condiviso dalla band salentina che ha presentato al pubblico il brano come un inno alla vita, che ci farà venir voglia di ballare. “Non importa se a casa o se in spiaggia”, aggiungono.

Alessandra Amoroso e i Boomdabash

Prima di annunciarne l’uscita, la stessa Amoroso aveva intrapreso una sorta di sondaggio alla quale hanno partecipato anche moltissimi colleghi e amici. Si chiedeva di terminare la frase “Quest’estate ho voglia di…”, proprio in relazione al testo della canzone che va a elencare una serie di desideri in previsione della stagione alla quale stiamo per dare il benvenuto.

“Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera

Voglia di ballare un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti qui tra le mie braccia”

La cantante ha poi condiviso con il pubblico la gioia provata alla richiesta di collaborare nuovamente con i Boomdabash, così come l’emozione del primo ascolto del brano che le ha permesso di ritrovare quella scintilla e quell’entusiasmo che sembrava aver perduto negli ultimi mesi.

“La loro voglia di ritornare insieme a me a fare qualcosa di bello attraverso una delle cose che amo fare di più -cantare- mi ha ridonato voglia di fare, speranza, forza, voglia di crederci”. Queste le parole pubblicate sui profili social.

“Karaoke” racchiude tutte queste sensazioni, ma soprattutto la voglia di lasciare che la musica ci distolga anche solo per un paio di minuti dai nostri pensieri e ci faccia venir voglia di muoverci seguendo il ritmo. In spiaggia o tra le mura domestiche, poco importa.

Riusciranno i Boomdabash e Alessandra a conquistarsi anche quest’estate? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Testo di Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso

[Verso 1]

Voglio l’aria di mare

Il sole sulla faccia

Tornerò a cantare sotto al suo balcone quando lei si affaccia

Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi

Tu baciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri

[Ritornello]

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera

Voglia di ballare

Un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti

Qui tra le mie braccia

In una piazza piena

Per fare tutto quello che non si poteva

[Verso 2]

Giuro

Con te sono stato sincero

Stavolta facciamo sul serio

Qui invece mi sento

Come lu sole lu mare lu viento

Tu ridi che poi mi innamoro davvero

Tu sei tutto ciò che volevo

Stanotte facciamo tardissimo

La luna lassù

[Ritornello]

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera

[Bridge]

E non vale

Se mi stringi così e non mi lasci andare

Tu ricorda se grido e il cielo mi ascolta

Del resto cosa ci importa

Non chiedermi un’altra volta

[Ritornello]

Se ho voglia di ballare

Un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti

Qui tra le mie braccia

In una piazza piena

Per fare tutto quello che non si poteva

[Outro]

Ho voglia di

Ho voglia di

Ho voglia di

Karaoke Guantanamera