La rivista Forbes ha pubblicato la classifica delle 100 celebrità più pagate al mondo. Attori, musicisti, atleti, personaggi della televisione, nessuno è stato escluso dall’analisi realizzata basandosi sui guadagni lordi ottenuti dal 1 Giugno del 2018 al 1 giugno del 2019.

Al primo posto c’è lei, una delle artiste più amate e discusse: Taylor Swift.

Il suo “Reputation Tour” che l’ha vista girare -e riempiere- gli stadi di tutto il mondo lo scorso anno è stato considerato uno dei tour con maggior guadagno, ben 266 milioni di dollari, e questo ha notevolmente influito nel farle ottenere la prima posizione con 185 milioni.

Taylor Swift si aggiudica il primo posto nella classifica delle celebrità più pagate

I fan sono in trepida attesa del nuovo album della cantante, “Lover”, in uscita il 21 Agosto. E tutti lo sanno, pochi artisti riescono a vendere quanto Taylor Swift, che proprio per questo ha ottime probabilità di finire nei primi posti della classifica anche il prossimo anno.

La seconda posizione se l’aggiudica la giovane Kylie Jenner, componente della famiglia Kardashian-Jenner, che con la sua linea di cosmetica –Kylie Cosmetics– solo nel 2018 ha ottenuto 360 milioni di dollari, con un guadagno personale di 170 milioni. Forbes l’ha definita una delle più giovani multimilionarie degli ultimi tempi.

Kylie Jenner la seconda celebrità più pagata nel 2019 secondo Forbes

Per rimanere in “famiglia” a seguire la Jenner in terza posizione troviamo Kanye West –cognato di Kylie– che deve il suo guadagno, che ammonta a 150 milioni di dollari, soprattutto alla linea di scarpe “Yeezy” in collaborazione con Adidas.

La sesta posizione è occupata dalla moglie, Kim Kardashian, con un guadagno di 72 milioni di dollari. La famosa ereditiera ha voluto postare le congratulazioni al marito e attraverso un post sul suo profilo Instagram ha voluto sottolineare come sia riuscito a “trasformare milioni di dollari di debiti in un impero multimilionario in soli 4 anni”.

Kim Kardashian si congratula con il marito Kanye West per il successo ottenuto

Molti gli atleti presenti in classifica: la posizione più alta è di Lionel Messi, in quarta posizione, con un guadagno di 127 milioni. Seguono Cristiano Ronaldo e Neymar rispettivamente in sesta e settima posizione con 109 e 105 milioni di dollari.

Ma non solo calciatori: il tennista Roger Federer si aggiudica l’undicesimo posto con 93.4 milioni, il giocatore di basket LeBron James il diciasettesimo con 89.

Presenti anche alcune personalità di spicco della televisione, da Ellen DeGeneres a Gordon Ramsay.

L’attore più pagato è Dwayne Johnson, conosciuto ai più con il nome “The Rock”, che nell’ultimo anno ha guadagnato ben 89.4 milioni di dollari.

The Rock è l’attore più pagato del 2019 secondo Forbes

Seguono numerose stelle del cinema tra le quali spiccano alcuni protagonisti di “Avengers” che con l’ultimo capitolo della saga ha letteralmente sbancato il botteghino: Chris Hemsworth, Robert Downey Jr, Chris Evans, Paul Rudd si aggiudicano tutti un posto in classifica.

L’ultima posizione è occupata dalla cantante Celine Dion che chiude il gruppo con un guadagno di “soli” 37.5 milioni di dollari.

Se siete curiosi di conoscere la classifica completa QUI tutte le 100 posizioni.