Charli XCX ha annunciato con un post sui social l’arrivo di “Gone“, la sua collaborazione con Christine and the Queens.

Molti fan hanno già familiarità con il brano, perché le due hanno avuto modo di presentarlo in un live lo scorso maggio, ma ora finalmente il singolo verrà pubblicato ufficialmente tra una settimana!

La canzone anticipa l’arrivo, molto atteso, del nuovo album di inediti di Charli XCX che uscirà a settembre, precisamente il giorno 13 del mese, e che sarà chiamato semplicemente “Charli“.

L’album Charli di Charli XCX

L’album in arrivo a settembre, per fortuna ci è stato anticipato da una serie di singoli: prima c’è stato “1999“, la prima di due collaborazioni con Troye Sivan, dopo è arrivato un duetto con Lizzo intitolato “Blame It On Your Love“.

Il prossimo brano sarà proprio “Gone” fatto in collaborazione con Christine and the Queens. Qui sotto il Tweet condiviso da Charli che ne annuncia l’imminente arrivo:

NEW SONG DROPPING IN 7 DAYS. GONE FT @QUEENSCHRISTINE pic.twitter.com/wgoGxPobBb — Charli (@charli_xcx) July 10, 2019

Dall’assaggio live che ne abbiamo avuto, e dalle parole di Charli, ci aspettiamo che “Gone” sia davvero un piccolo capolavoro.

In arrivo anche il video, che sempre stando a quanto raccontato dall’artista sarà davvero entusiasmante.

Charli continua a darci news a riguardo tramite i social, alimentando l’attesa e le aspettative. Per fortuna per “Gone” non manca molto… Restate connessi per le prossime news a riguardo!