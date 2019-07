È tornato Fabio Rovazzi e non da solo, accanto a lui Loredana Bertè e J-Ax.

Dopo gli straordinari successi di “Andiamo a comandare”, “Tutto molto interessante” e “Faccio quello che voglio” torna con un nuovo singolo dal titolo “Senza Pensieri”.

In quello che ha buone probabilità di diventare un nuovo tormentone estivo Rovazzi affronta alcune importanti tematiche con il sarcasmo e la leggerezza che lo contraddistinguono da sempre.

Loredana Bertè, Fabio Rovazzi e J-Ax

Il tema principale riguarda –come si deduce dal titolo– la “vita senza pensieri” ma non quella che molte persone forse sognano di avere, quanto piuttosto quella che molte persone rischiano di avere focalizzandosi solo sugli aspetti più superficiali della vita e lasciandosi influenzare da chi, forse, preferisce ricreare una realtà ad hoc .

Non avere pensieri per Rovazzi significa non porsi domande sui problemi che oggi affliggono il mondo e ai quali si dovrebbe invece prestare molta attenzione.

Senza pensieri

nessuno vuole problemi

solo fake news e clickbaiting […] Travolti dallo stress

delirio universale

basta solo non pensare

il mondo finirà

non ti devi preoccupare

pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

Un chiaro riferimento all’emergenza ambientale, ripreso anche nella frase “nuovo show, spettacolare, su un’isola di plastica in mezzo al mare” e a come venga -purtroppo- spesso presa sotto gamba.

Ma non preoccupiamoci troppo, la cosa peggiore che possa succedere è che il mondo finirà, sembra voler dire il cantante.

Un’altra delle tematiche trattate dal nuovo singolo è l’eccessivo consumismo nel quale spesso le persone si perdono, spendendo denaro in cose futili, della quale non hanno bisogno, e spesso per la semplice volontà di apparire.

Sotto sedativo

acquisto compulsivo

roba che non serve

ma voglio per primo

per fare il figo

Proprio il desiderio di notorietà porta oggi milioni di persone a essere ossessionate dall’utilizzo dei social network. Addetti ai lavori -ma non solo- passano le proprie giornate a pianificare strategie su cosa, come e quando pubblicare “aspetti” della propria vita.

Faccio mille foto mai vestito uguale

in 15 secondi ci si può annoiare

non mi ricordo più che cosa devo fare […] Senza problemi, senza pensieri

l’insalatina per restare leggeri

senza problemi, senza pensieri

la posto oggi ma è una foto di ieri

La copertina del singolo rappresenta una città sopraelevata in cielo, costruita in uno spazio limitato e lontana dal “mondo reale”.

Copertina “Senza Pensieri”

Sarebbe molto più semplice chiudere gli occhi e vivere nell’ignoto, senza pensieri, ma sarebbe anche una vita fittizia, che prima o poi presenterebbe il conto da pagare.

Rovazzi si affianca alla celebre Loredana Bertè e all’amico J-Ax e mentre i più curiosi si chiedono come avrà preso Fedez questo featuring tra i due, proprio “lo zio” si è lasciato andare a parole di sostegno e ammirazione per il giovane Fabio:

“Con Fabio è nata, fin dai tempi di “Sorci Verdi” un’amicizia vera e sincera, fatta di risate, lavoro e rispetto reciproco. Da allora sono cambiate molte cose: hai iniziato il tuo progetto e lo stai portando avanti in maniera eccezionale, lavorando senza sosta e con una precisione assurda, senza perdere di vista, pero’, le cose importanti ed essendoci sempre quando c’era bisogno di te. Ti auguro di andare avanti così e realizzare tutti i tuoi sogni. Sei il mio NON cantante preferito”.

J-Ax dedica parole di ammirazione a Fabio Rovazzi

Testo “Senza Pensieri”

Nella testa ho un buco nero

spendo soldi per sentirmi più leggero

nuovo show, spettacolare

su un’isola di plastica in mezzo al mare

Faccio mille foto mai vestito uguale

in 15 secondi ci si può annoiare

non mi ricordo più che cosa devo fare

ci sto prendendo gusto col dimenticare

Senza problemi, senza pensieri

l’insalatina per restare leggeri

senza problemi, senza pensieri

la posto oggi ma è una foto di ieri

Travolti dallo stress

delirio universale

basta solo non pensare

il mondo finirà

non ti devi preoccupare

pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

Oh na na na na na na na na

Oh na na na na na na na na

Oh na na na na na na na na

Oh na na na na na na na na

Senza pensieri

nessuno vuole problemi

solo fake news e clickbaiting, baby

laureata con 110, brava

ma mandami foto dei piedi

e sorrido

sotto sedativo

acquisto compulsivo

roba che non serve

ma voglio per primo

per fare il figo

dovrei chiedere un fido

mi sa che tocca fare un altro pezzo estivo

Senza problemi, senza pensieri

come i vecchietti a esaminare i cantieri

senza problemi, senza pensieri

abbiamo terra piatta e cieli sereni

Travolti dallo stress

delirio universale

basta solo non pensare

il mondo finirà

non ti devi preoccupare

pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

Oh na na na na na na na na

Oh na na na na na na na na

Oh na na na na na na na na

Oh na na na na na na na na

Oh na na na na na na na na

Non pensare non pensare non pensare

lascia stare

ti fa male ti fa male ti fa male

dico sì ma non so più chi sono

la gente mi parla ma capisco solo

O na na na na na na

Oh na na na na na na

Oh na na na na na na na