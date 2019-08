La sua popolarità è alle stelle dopo la performance di ‘Avengers: Endgame‘ e sui social è addirittura aumentata. Di chi stiamo parlando? Ma di Robert Downey Junior, naturalmente, volto del supereroe Iron Man, alter-ego del miliardario Tony Stark.

Attenzione! Se non hai visto il film ‘Avengers: Endgame’, troverai degli spoiler in questo articolo. Continua a tuo rischio e pericolo!

E proprio per la sua ultima performance nel film che ha fatto la storia della Marvel, molti fan ritengono che Robert non solo sia stato bravo, ma che meriti un Oscar, il maggior grado di riconoscimento che si possa dare ad un attore.

I fan non sono gli unici a pensarla così: recentemente a riguardo si è espresso anche Joe Russo, regista della pellicola ‘Avengers: Endgame’, dichiarando che anche lui è certo che Robert Doney Jr meriti la statuetta d’oro come miglior attore protagonista.

“Robert ci ha dato una performance del calibro di un Oscar”, ha detto lo stesso Joe, “In particolare negli ultimi momenti della pellicola”.

Che qualcuno sia un super-fan degli Avengers, i famosi Vendicatori Marvel, o che gli sia capitato per caso di vedere il film, non può negare che gli ultimi momenti della pellicola siano stati estremamente toccanti e che Robert Downey Jr, insieme al talentuoso collega Benedict Cumberbatch, l’interprete di Doctor Strange, ci abbia regalato una performance indimenticabile.

I due condividono un momento silenzioso in cui a parlare sono semplicemente le loro espressioni, uno scambio intenso durante il quale la maggior parte del pubblico si è ritrovata a versare qualche lacrima…I’m not crying, you are!

Si parla comunque di due attori di un certo livello. Cumberbatch stesso una nomina come miglior attore protagonista l’ha già ricevuta per il delicato film ‘The Imitation Game‘, nel 2015, senza però essere riuscito ad aggiudicarsi la tanto agognata statuetta.

E’ proprio nel momento in cui Robert cerca gli occhi di Benedict – o meglio, quando Iron Man cerca gli occhi di Doctor Strange – che realizza una cosa importantissima.

Ecco le parole di Joe Russo in una recente intervista:

“Quello che è incredibile di Robert Downey e la sua performance, per cui pensiamo che sia del calibro di un Oscar, è il momento in cui cerca gli occhi di Benedict, quello che tu vedi accadere sul suo viso nel modo in cui i suoi occhi ricevono l’informazione, è proprio in quel momento che capisce che può esserci solo un tipo di soluzione e questa soluzione è quella di schioccare le dita: è quella di morire. Tutto quello che ha cercato di preservare nelle due ore precedenti è il rapporto con sua figlia, ma sarà proprio ciò che sacrificherà per il bene di tutto il resto del mondo”.

Robert Downey in una scena del film “Avengers: Endgame”

Non è mai successo prima che un film di supereroi vincesse un Academy Award, ma ‘Avengers: Endgame‘ non è un film di supereroi qualsiasi, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione e proprio per questo potrebbe spezzare la tradizione e aggiudicarsi la tanto sognata statuetta.

Se c’è un film che merita un premio più di qualsiasi altro è proprio ‘Endgame’, e se c’è un attore che dovrebbe vincere l’Oscar per la sua performance, quello è proprio Robert Downey Jr. Ti amiamo 3000.

Robert Downey Junior merita l’Oscar per la sua performance in ‘Avengers:Endgame‘? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti!