Il grande attore comico Eddie Murphy è apparso raramente sullo schermo nell’ultimo decennio, ma ora è pronto per un grande ritorno, grazie al film Dolemite is my Name.

La vera storia di Rudy Ray Moore, cineasta e leggendario “padrino del rap” che è passato alla storia grazie al suo bizzarro personaggio blaxploitation degli anni ’70 Dolemite.

La blaxploitation e… Dolemite

La blaxploitation è stato un genere cinematografico in voga negli anni ’70 negli Stati Uniti che comprende film d’exploitation realizzati però a basso costo e con attori e registi per la gran parte afroamericani.

I film di questo genere, anche se approssimativi e pieni di errori, ebbero un grande seguito e misero in piedi le basi per molti film successivi. Rudy Ray Moore fu uno dei protagonisti del genere blaxploitation, e la sua storia, interpretata da Eddie Murphy promette davvero qualcosa di folle e divertente.

La trama di Dolemite is my Name

Il film Dolemite is my Name sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival a settembre. e avrà un’uscita limitata nelle sale cinematografiche perché principalmente destinato alla distribuzione su Netflix.

Il film è diretto del regista Craig Brewer (Hustle & Flow) e segue la storia di Moore, e la sua lotta per fare Dolemite, un film diverso da qualsiasi altro fino ad allora.

Il cast del film

Protagonisti al fianco di Eddie Murphy saranno gli attori Tituss Burgess, Craig Robinson, Mike Epps, Da’Vine Joy Randolph, Keegan-Michael Key, Snoop Dogg e Wesley Snipes.

Il ritorno di Eddie Murphy si prospetta davvero molto interessante. Già dal trailer del film possiamo infatti vedere la portata del suo personaggio, che ci conquista già dal primo istante.

Dolemite is my Name uscirà su Netflix per il prossimo autunno. Non vediamo l’ora di poterlo vedere!