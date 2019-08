Joe Keery sorprende i fan di Stranger Things e il mondo della musica con il brano Chateau (Feel Alright), un rock psichedelico e onirico niente male, nato dal suo progetto musicale chiamato Djo.

Keery è conosciuto per il ruolo di Steve nella fortunata serie tv dei fratelli Duffer, Stranger Things, ma bisogna ammettere che il giovane attore se la cava alla grande anche nella musica.

Tante influenze musicali in Chateau (Feel Alright)

Sin dal primo ascolto e dalle prime note non si può far a meno di notare le influenze musicali che Joe Keery ha riportato nella sua canzone. A partire dai Radiohead, ma anche gli Oasis o gli Air e tanto altro rock con caratteristiche davvero particolari per quanto riguarda il suono.

La canzone Chateau (Feel Alright) ci sorprende sin da subito col suono di una chitarra modificato elettronicamente dove poi si aggiunge il suono secco di una batteria e infine la voce che è quasi un canticchiare. Il ritmo e la melodia sono molto sognanti e tanto basta per far entrare Keery e i Djo nella musica di genere psichedelico.

Il significato del testo di Chateau (Feel Alright)

Il testo di Chateau (Feel Alright) è molto nostalgico e legato a ricordi ormai passati ma molto forti nel ricordo di chi canta. Parla di momenti importanti, anche se solo accennati, passati con qualcuno di speciale che adesso, legato al passato, non c’è più.

Con la musica Chateau (Feel Alright) cerca di riavvolgere il tempo e tornare a quei momenti, a quelle sensazioni.

Chateau (Feel Alright) – Testo e traduzione

Help, something’s wrong with me

Homesick for LA

In the summer of my life

That’s when we first met

Through a friend

Something about you makes me feel like I can

Was it a dream or is it all in the past?

I just thought I’d ask

So I turn back the time

I’m at the chateau and I feel alright

I turn back the time

I’m at the chateau and I feel alright

The roof in the rain

It’s true

I could feel the pain

Of my head, seeing stars

You said “Come to ours”

So I did

It’s a decision that I’m glad that I made

I’m still uncertain that it happened at all

I just can’t recall

So I turn back the time

I’m at the chateau and I feel alright

I turn back the time

I’m at the chateau and I feel alright

I turn back the time

I’m at the chateau and I feel alright

I turn back the time

I’m at the chateau and I feel alright

So I turn back the time

I’m at the chateau and I feel alright

So I turn back the time

I’m at the chateau and I feel

TRADUZIONE

Aiuto, ho qualcosa che non va.

Ho nostalgia di Los Angeles

nell’estate della mia vita

dal momento in cui ci siamo incontrati

grazie a un amico.

Qualcosa di te mi fa sentire come se

fossi in un sogno, o è tutto passato?

Pensavo che te l’avrei chiesto.

Dunque riavvolgo il tempo,

sono nella casa e mi sento bene.

Riavvolgo il tempo,

sono nella casa e mi sento bene.

Il tetto sotto la pioggia

è reale

potevo sentire il dolore

della mia testa, osservando le stelle

mi dicesti: “Vieni da noi”,

e l’ho fatto.

Sono felice di aver preso quella decisione.

Ancora non sono sicuro che sia successo,

non riesco a ricordare.

Dunque riavvolgo il tempo,

sono nella casa e mi sento bene.

Riavvolgo il tempo,

sono nella casa e mi sento bene.

Dunque riavvolgo il tempo,

sono nella casa e mi sento bene.

Riavvolgo il tempo,

sono nella casa e mi sento bene.

Dunque riavvolgo il tempo,

sono nella casa e mi sento bene.

Riavvolgo il tempo,

sono nella casa e mi sento.