Si erano conosciuti sul set del film “The Last Song” nel 2009, avevano iniziato a frequentarsi, poi si sono fidanzati ufficialmente, poi lasciati, poi ripresi e dopo alti e bassi lo scorso anno, come nelle migliori favole, era arrivato il lieto fine. Si sono sposati lo scorso Dicembre celebrando una cerimonia privata, con pochi amici e parenti, tanto da condividere la notizia con il pubblico solo a cose fatte.

Eppure, poco meno di un anno dopo, Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno deciso di separarsi.

Le cose sembravano andare a gonfie vele, ma evidentemente non era così. Fonti vicine alla coppia fanno sapere che i problemi esistevano e che i due non viaggiassero sulla stessa lunghezza d’onda per molte cose funzionali alla relazione.

Un rappresentante della cantante ha dichiarato che la decisione è stata presa da entrambe le parti ed era apparentemente la decisione giusta in questo momento. Miley e Liam sentono la necessità di continuare a crescere individualmente come artisti e persone, ha aggiunto.

Liam ha deciso di raggiungere il fratello Chris in Australia per affrontare questo momento circondato dalla sua famiglia. Ad alcuni reporter australiani accorsi in cerca di dichiarazioni in merito alla separazione l’attore ha preferito rispondere con il silenzio.

“Non sapete cosa si prova. Preferisco non parlarne”.

Queste sarebbero state le sue parole.

La cantante invece, che si trova attualmente in Italia sul Lago di Como insieme ad alcuni amici, ha rotto il silenzio con un post sui profili social in cui riflette sugli inevitabili cambiamenti della vita.

“Non puoi combattere l’evoluzione perchè non vinceresti mai. Il cambiamento è inevitabile. Le Dolomiti non sono state create dal giorno alla notte, ci sono voluti milioni di anni affinchè questa magnifica bellezza si formasse. Mio papà mi dice sempre “la natura non ha fretta ma è sempre in tempo”…mi riempie il cuore di pace e speranza sapere che è vero. Mi hanno insegnato a rispettare il pianeta e il suo processo, mi impegno a fare lo stesso con il mio”.

Per poi postare anche una foto in cima alla montagna con la caption “la vita è una scalata, ma il panorama è stupendo”.

Non ha voluto parlare in modo diretto della notizia, ma nelle sue parole si percepisce la volontà di accettare le cose così come vengono e andare avanti.