Normani è pronta a diventare una delle più grandi stelle musicali del pianeta. L’ex Fifth Harmony ha posto le basi per una carriera esplosiva quando ha collaborato con Khalid nel singolo di successo “Love Lies“. Il loro brano è stato ovviamente protagonista della Billboard Hot 100 l’anno scorso, raggiungendo la tanto ambita Top 10. Non solo, la cantante ha rubato la scena a tutti con la sua performance dal vivo durante i Billboard Music Awards 2018. E quest’anno? Non si è fatta mancare i successi dato che ha collaborato con Sam Smith nella canzone “Dancing With A Stranger“. E c’è molto di più all’orizzonte. Normani ha appena annunciato un nuovo singolo dal titolo “Motivation” che in italiato significa “Motivazione.”

Ancora non conosciamo il significato del brano ma sui social media, la 23enne cantante ha condiviso una bellissima cover e la data di uscita: 16 agosto 2019.

Tuttavia, conosciamo qualche dettaglio sulla traccia perché Normani ha svelato qualcosa in un’intervista con Rolling Stone. La cantante ha rivelato che Ariana Grande l’ha aiutata a scrivere la canzone. Ha anche confermato che è già stato girato un video musicale e poi ha detto che si tratta di una canzone molto “ottimista“.

Sulla base di questo, ci aspettiamo che Motivation diventerà una grande hit.