L’attore Christian Navarro, che nella serie tv “Tredici” interpreta il personaggio di Tony Padilla, difende la produzione dagli ultimi attacchi ricevuti.

Vi avevamo infatti raccontato di come, recentemente, Netflix abbia deciso di eliminare la scena del suicidio di Hannah nella prima stagione di “Tredici“.

Anni dopo il suo debutto, la serie tv targata Netflix “Tredici” è ancora uno degli spettacoli più controversi, a causa di come affronta e descrive l’argomento del suicidio adolescenziale.

Il dibattito riguardo alla pericolosità di trattare temi delicati come il suicidio con i teenager, è tornato sotto i riflettori recentemente, ma l’attore che interpreta Tony Padilla, Christian Navarro, ha parlato per difendere lo show tramite il suo profilo Twitter.

Ecco le parole del che il giovane attore ha condiviso sui social:

Something’s been bothering me….we at 13 have worked so diligently to speak to our young people and inspire positive change. Because of one scene, our show was vilified, all of the detractors shot arrows at our labor of love. When you’re first you take the arrows.