È ufficiale: in arrivo a fine mese la collaborazione tra Selena Gomez e il gruppo K-Pop delle Blackpink

Il tanto e atteso album di debutto del gruppo K-Pop delle Blackpink uscirà il 2 Ottobre. Dopo aver pubblicato lo scorso anno l’EP “Kill This Love” si sono fatte conoscere in tutto il mondo e gli straordinari numeri del nuovo singolo “How You Like That” hanno dato prova del loro successo. In attesa di ascoltare l’album era stato anticipato che il nuovo singolo avrebbe previsto una collaborazione a sorpresa. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale.

Lisa, Jennie, Rosé e Jisoo si affiancheranno a Selena Gomez per il nuovo singolo che uscirà venerdì 28 Agosto. Il titolo del brano non è stato ancora rivelato.

So SO excited to announce @ygofficialblink and I have a new song coming out August 28th! You can presave it here: https://t.co/szU2RBH9NT 🖤💗 pic.twitter.com/DXVKjowhkQ — Selena Gomez (@selenagomez) August 12, 2020

Lo hanno confermato le artiste interessate sui propri profili social, scatenando l’entusiasmo -e la curiosità- del pubblico. Non si tratta della prima collaborazione pop delle Blackpink che in passato hanno collaborato con Dua Lipa e più recentemente con Lady Gaga, prendendo parte al suo ultimo album “Chromatica” nel brano “Sour Candy”.

Anche Selena Gomez è un’esperta di featuring. L’ultimo è quello con Trevor Daniel per il remix di “Past Life”. In passato ha lavorato anche con Zedd, Charlie Puth, Kygo, ASAP Rocky e Cardi B, solo per citare alcuni nomi.

Al momento non esistono maggiori informazioni sul singolo delle Blackpink, se non la data d’uscita. Tutto resta top secret e il pubblico dovrà attendere ancora un paio di settimane per poterlo ascoltare. È tuttavia possibile preordinare il brano QUI.

Non è neanche dato sapere se verrà accompagnato da un video, come succede quasi sempre per le uscite del gruppo K-Pop. Staremo a vedere.