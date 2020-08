Il prossimo 28 agosto uscirà il disco che racchiude i concerti dei Metallica e della San Francisco Symphony del 6 e 8 Settembre 2019, dal titolo “S&M2”. Questo album continuerà la serie iniziata vent’anni fa con “S&M”, il concerto che venne registrato dal vivo il 21 e il 22 aprile 1999 con la collaborazione di Michael Kamen e della San Francisco Symphony, che hanno contribuito alla realizzazione e all’arrangiamento in chiave sinfonica dei brani storici del gruppo californiano, oltre a The Ecstasy of Gold di Morricone e a due inediti: “Human” e “No Leaf Clover”, quest’ultimo in seguito estratto come singolo nel 2000.

L’acronimo S&M sta per “Symphony” scritta in modo che ricordasse le “effe” degli strumenti ad arco, e ovviamente una chiave musicale, e “Metallica” con la “M” presa dal classico logo del gruppo. L’album S&M, vincitore di un Grammy, ha rappresentato l’emblema degli show che hanno entusiasmato i fan della nota band metal. Con l’uscita del disco S&M2, i Metallica ritornano a far emozionare tutti i loro estimatori, che finalmente potranno acquistare un disco che, come altri della band, rimarrà nella storia.

Il 28 Agosto, la magia che ha unito il metal alla musica sinfonica si ripeterà con l’uscita di “Metallica e San Francisco Symphony: S&M2“. L’album sarà disponibile in un’incredibile varietà di formati, che vanno dall’album digitale, alle versioni 4LP, 2CD, DVD e Blu-ray, a un’edizione limitata, Deluxe box, che contiene 4 vinili a colori + 2CD + Blu-ray con spartiti, plettri per chitarra, poster e altro ancora. Inoltre sul sito ufficiale della band (Metallica.com) sarà disponibile l’esclusiva Super Deluxe Box, versione limitata a 500 copie, ognuna con gli spartiti reali utilizzati dalla San Francisco Symphony durante gli spettacoli e firmati a mano da tutti e quattro i membri della band (oltre ad includere tutto il materiale della Deluxe Box).

Prodotto da Greg Fidelman con James Hetfield e Lars Ulrich, S&M2 contiene più di due ore e mezza musica dal vivo dove James, Lars, Kirk Hammett e Robert Trujillo suonano insieme alla SF Symphony, diretta da Edwin Outwater. Due tracce tratte dall’album live “All Within My Hands” e “Nothing Else Matters”, sono entrambe disponibili sulle piattaforme digitali.

Tracklist di “METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M2”

1 Intro (features “Wherever I May Roam” and “All Within My Hands”)

2 The Ecstasy of Gold (Live)

3 The Call of Ktulu (Live)

4 For Whom the Bell Tolls (Live)

5 The Day That Never Comes (Live)

6 The Memory Remains (Live)

7 Confusion (Live)

8 Moth Into Flame (Live)

9 The Outlaw Torn (Live)

10 No Leaf Clover (Live)

11 Halo on Fire (Live)

12 Intro to Scythian Suite (Live)

13 Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

14 Intro to The Iron Foundry (Live)

15 The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

16 The Unforgiven III (Live)

17 All Within My Hands (Live)

18 (Anesthesia) – Pulling Teeth (Live)

19 Wherever I May Roam (Live)

20 One (Live)

21 Master of Puppets (Live)

22 Nothing Else Matters (Live)

23 Enter Sandman (Live)

24 Credits