Due artisti faranno razzia di premi?

Le nomination per gli American Music Awards del 2018 sono state appena svelate.

Gli artisti con più nomination sono Drake e Cardi B con 8 nomination in totale.

Gli AMAs di quest’anno si svolgeranno presso il Microsoft Theatre di Los Angeles il 9 ottobre e saranno presentati da Tracee Ellis Ross e trasmessi dalla ABC negli Stati Uniti.

Qui sotto trovi l’elenco completo dei candidati suddivisi per categorie:

ARTIST OF THE YEAR

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift

NEW ARTIST OF THE YEAR PRESENTED BY CAPITAL ONE

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion

COLLABORATION OF THE YEAR

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Post Malone ft. 21 Savage – “Rockstar”

Bruno Mars & Cardi B – “Finesse”

Bebe Rexha & Florida Georgia Line – “Meant To Be”

Zedd, Maren Morris & Grey – “The Middle”

TOUR OF THE YEAR

Beyoncé & JAY-­Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2

VIDEO OF THE YEAR

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Cardi B – “Bodak Yellow (Money Moves)”

Drake – “God’s Plan”

FAVORITE SOCIAL ARTIST

BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

FAVORITE MALE ARTIST — POP/ROCK

Drake

Malone

Ed Sheeran

FAVORITE FEMALE ARTIST — POP/ROCK

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift

FAVORITE DUO OR GROUP — POP/ROCK

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

FAVORITE ALBUM — POP/ROCK

Drake – Scorpion

Ed Sheeran – ÷ (Divide)

Taylor Swift – reputation

FAVORITE SONG­ — POP/ROCK

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Drake – “God’s Plan”

Ed Sheeran – “Perfect”

FAVORITE MALE ARTIST — COUNTRY

Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett

FAVORITE FEMALE ARTIST — COUNTRY

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

FAVORITE DUO OR GROUP — COUNTRY

Dan + Shay

Florida Georgia Line

LANCO

FAVORITE ALBUM — COUNTRY

Kane Brown – Kane Brown

Luke Combs – This One’s For You

Thomas Rhett – Life Changes

FAVORITE SONG — COUNTRY

Kane Brown – “Heaven”

Dan + Shay – “Tequila”

Bebe Rexha & Florida Georgia Line – “Meant To Be”

FAVORITE ARTIST — RAP/HIP­-HOP

Cardi B

Drake

Post Malone

FAVORITE ALBUM — RAP/HIP­-HOP

Drake – Scorpion

Lil Uzi Vert – Luv Is Rage 2

Post Malone – beerbongs & bentleys

FAVORITE SONG — RAP/HIP­-HOP

Cardi B – “Bodak Yellow (Money Moves)”

Drake – “God’s Plan”

Post Malone ft. 21 Savage – “Rockstar”

FAVORITE MALE ARTIST — SOUL/R&B

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

FAVORITE FEMALE ARTIST — SOUL/R&B

Ella Mai

Rihanna

SZA

FAVORITE ALBUM — SOUL/R&B

Khalid – American Teen

SZA – CTRL

XXXTentacion – 17

FAVORITE SONG — SOUL/R&B

Khalid – “Young Dumb & Broke”

Ella Mai – “Boo’d Up”

Bruno Mars & Cardi B – “Finesse”

FAVORITE ARTIST — ALTERNATIVE ROCK

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Portugal. The Man

FAVORITE ARTIST — ADULT CONTEMPORARY

Shawn Mendes

P!NK

Ed Sheeran

FAVORITE ARTIST — LATIN

J Balvin

Daddy Yankee

Ozuna

FAVORITE ARTIST — CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle

MercyMe

Zach Williams

FAVORITE ARTIST — ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers

Marshmello

Zedd

FAVORITE SOUNDTRACK

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By

The Greatest Showman

The Fate of the Furious: The Album

Secondo voi chi vincerà più premi?

I performer ufficiali saranno annunciati nei prossimi giorni.