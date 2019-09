In molti conosceranno il programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” che con le sue 18 edizioni ha sfornato talenti nel campo del canto, della danza ma anche della recitazione.

Per questa stagione autunnale su Canale 5 andrà in onda uno spin off del talent che vedrà tra i protagonisti facce più o meno conosciute.

Ma andiamo con ordine.

Si chiamerà “Amici Celebrities” e vedrà due squadre –bianchi vs blu– sfidarsi a colpi di esibizioni. Ma a differenza di quello che siamo soliti vedere non ci saranno giovani aspiranti ballerini e cantanti, ma personaggi dello spettacolo che dovranno cimentarsi in esibizioni che verranno analizzate da una vera e propria giuria.

Chi sono i partecipanti? Ecco i nomi e la divisione delle squadre già annunciata:

La Squadra Blu sarà composta da Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova), l’imprenditore Joe Bastianich, l’attore Raniero Monaco di Lapio, l’attrice Laura Torrisi e l’imitatrice Francesca Manzini. Nella Squadra Bianca vedremo invece l’ex calciatore Ciro Ferrara, l’attrice Cristina Donadio, l’attore Massimiliano Varrese, il rugbista e conduttore Martin Castrogiovanni e due volti della televisione -nonchè coppia nella vita reale- Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Gli “allievi” non saranno lasciati allo sbaraglio, ci saranno infatti due coach a guidarli e a sostenerli in questo percorso. Chi conosce la scuola di “Amici” meglio di chi ha intrapreso e vissuto il suo percorso scolastico fino alla fine?

Alla guida della squadra blu ci sarà il vincitore della scorsa edizione, Umberto Urso, cantante lirico, che si confronterà con la collega e amica Giordana Angi, cantautrice, seconda classificata.

Ecco il cast completo delle squadre di Amici Celebrities

Le squadre si confronteranno su più prove e ogni settimana verranno eliminati due concorrenti.

Sembra ormai ufficiale che a giudicare la sfida ci saranno Mauro Colucci, in arte Platinette e Giuliano Peparini, noto coreografo e direttore artistico di numerose edizioni del programma.

Inizialmente ci sarà la padrona di casa alla conduzione, Maria De Filippi, che lascerà poi il posto a Michelle Hunziker, che per il primo periodo sarà impegnata in un altro programma della rete Mediaset.

Alla conduzione di Amici Celebrities Michelle Hunziker

L’appuntamento con “Amici Celebrities” è fissato per martedì 24 Settembre, su Canale 5, in prima serata.