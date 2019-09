Ci siamo quasi, il film sequel della serie tv Breaking Bad, dal titolo El Camino, sta per arrivare su Netflix, ma per chi in questi sei lunghi anni ha dimenticato i dettagli principali del finale della serie, ecco un veloce ripasso dei punti più importanti!

Il finale di Breaking Bad… aspettando El Camino

Se vogliamo dirlo in parole povere e concise, nel finale di Breaking Bad ci sono stati fondamentalmente un sacco di morti, ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

L’ultima puntata della serie tv ci mostra Walter White di ritorno ad Albuquerque dal New Hampshire, dove tenta di mettere a posto un po’ di cose…

Il primo pensiero ovviamente è per la sua famiglia, e con l’inganno, usa i suoi ex soci in affari, Gretchen ed Elliott, per assicurarsi che Walt Jr riceva i soldi che ha faticosamente guadagnato con la droga. Per riuscirci, Walt si avvale di due finti cecchini, che spaventano la coppia impedendo loro di rifiutare la richiesta.

Per quanto riguarda Skyler, Walt le dà il biglietto dove aveva scritto le coordinate su dove sono nascosti i soldi, che è anche il luogo in cui sono sepolti i corpi di Hank e Steve. La incoraggia a usarlo in cambio di un patteggiamento con la DEA, e alla fine le confessa anche che non aveva smesso di produrre droga solo per i soldi, ma anche perché gli piaceva ed era bravo a farlo.

Durante questo tour di redenzione, Walt apprende da Skinny Pete e Badger (che erano i suoi finti cecchini) che Jesse è ancora vivo e costretto a fare meth per la banda guidata dallo zio di Todd, Jack.

Il salvataggio di Jess

Walt allora organizza un finto incontro con Lydia e Todd dove promette di poter produrre meth senza metilammina; in realtà è solo un modo per organizzare un incontro con Jack.

Jack non sa che Walt ha installato una mitragliatrice nel bagagliaio della sua auto, e una volta che Walt vede Jesse vivo, lo protegge mentre attiva la mitragliatrice da remoto. Tutti vengono uccisi, tranne Walt, Jesse, Todd e Jack, ma i secondi perdono la vita uno strangolato da Jess e l’altro sparato da Walt.

Nel frattempo anche Lydia è morta, dal momento che Walt ha messo la ricina nel suo dolcificante, durante il loro incontro.

Giunti alla resta dei conti, Walt implora Jess di ucciderlo, ma questi rifiuta e si allontana dal posto. Da qui prenderà il via il film El Camino, che seguirà quindi Jess nella sua fuga.

Walt, ferito, rimane disteso sul pavimento mentre sentiamo le sierene della polizia arrivare. Non vediamo espressamente la morte di Walt, ma è palese.

E Saul Goodman?

Grazie a Better Call Saul, sappiamo che il piano di Saul di lasciare Albuquerque per Omaha (come abbiamo visto nel penultimo episodio di Breaking Bad) è andato a buon fine.



Diventato il manager di un Cinnabon, sotto il suo nuovo nome di Gene Takovic, è costantemente spaventato dal timore di essere scoperto.



Jesse potrebbe incontrarsi con Saul in El Camino? Non possiamo escluderlo, ma il teaser e il titolo del film suggeriscono che la storia avrà luogo poco dopo la fuga di Jesse.



Con le sue ultime gesta, Walt ha scatenato un bel casino e lasciato in giro un bel po’ di morti, e nel trailer ufficiale di El Camino vediamo infatti Skinny Pete che viene interrogato su dove si trovi Jesse, ma da fedele amico, decide di non aiutare la polizia.

Questo è praticamente tutto ciò che sappiamo sul film sequel di Breaking Bad, anche se le voci su un ritorno per Walt non sono scomparse. Come abbiamo detto prima, dubitiamo che Walt possa essere ancora vivo, ma potrebbe magari apparire in qualche flashback, chissà…



Per fortuna non dobbiamo aspettare ancora molto per scoprirlo: El Camino sarà disponibile su Netflix a partire dall’11 ottobre!