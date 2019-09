Camila Cabello sorprende e diverte con il video ufficiale di Liar, uno dei singoli, insieme a Shameless, che apre le porte all’album “Romance” di prossima uscita.

Guarda qui il video e leggi testo e traduzione della canzone Liar.

Il video ufficiale di Liar

Un video molto carino e ben riuscito diretto da Dave Meyers, è un mini film che piega la realtà con una trama divertente e ricca di sorprese.



Nel video di Liar, Camila si ritrova incastrata in un triangolo amoroso con i co-protagonisti Zak Steiner e Keiynan Lonsdale. Il primo è un ricco erede con una personalità egocentrica e un’atroce abbronzatura finta. L’altro un semplice cameriere che serve ai tavoli di un bar.

Mentre Camila è al tavolo col primo, il secondo fa scivolare un bigliettino tra le mani di Camila Cabello. Ma c’è una svolta: ogni volta che cerca di leggerlo succede qualcosa di inaspettato che glielo impedisce!

Liar- Testo e traduzione

I don’t care, if you’re here

Or, if you’re not alone

I don’t care, it’s been too long

It’s kinda like we didn’t happen

They way that, your lips move

They way you [?] I don’t care, it’s good, it’s gone (Uh)

I said, I won’t lose control, I don’t want it

I said, I won’t get too close but I can’t stop it

Oh, no, there you go, making me a liar

Got me begging you for me

Oh, no, there I go, startin’ up a fire

Oh, no, there you go, making me me a liar, I kinda like it though

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no

You’re watching, I feel it (Hey)

I know I shouldn’t stare (Yeah, yeah)

I picture your hands on me

I think I wanna let it happen

But what if, you kiss me? (Yeah)

And what if, I like it?

And no one sees it

I said, I won’t lose control, I don’t want it

I said, I won’t get too close but I can’t stop it (No)

Oh, no, there you go, making me a liar

Got me begging you for me

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (Oh, no)

Oh, no, there you go, making me a liar, I kinda like it though

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no

Oh, no, no, no

Don’t [?] no, no

Startin’ up a fire

I don’t believe

TRADUZIONE

Non mi interessa se sei lì

o se non sei da solo

Non mi interessa se è passato tanto tempo

É come se non fosse successo niente tra di noi

Il modo in cui, le tue labbra si muovono

Il modo in cui[?] Non mi interessa, è buono, è finito (Uh)

Ho detto, non voglio perdere il controllo, non voglio

Ho detto, non voglio avvicinarmi troppo, ma non riesco a fermarmi

Oh, no, ci risiamo, mi rendi una bugiarda

mi fai supplicare per avere di più

Oh, no, ci risiamo, si sta riaccendendo il fuoco

Oh, no, ci risiamo, mi rendi una bugiarda, ma in fondo mi piace

Oh, no, ci risiamo, si sta riaccendendo il fuoco

Mi stai guardando, lo sento (Hey)

So che non dovrei fissarti (Yeah, yeah)

Mi immagino le tue mani su di me

Penso che voglio che accada

Ma se mi baci? (Yeah)

E se mi piace?

e se non lo vede nessuno?

Ho detto, non voglio perdere il controllo, non voglio

Ho detto, non voglio avvicinarmi troppo, ma non riesco a fermarmi (No)

Oh, no, ci risiamo, mi rendi una bugiarda

mi fai supplicare per avere di più

Oh, no, ci risiamo, si sta riaccendendo il fuoco

Oh, no, ci risiamo, mi rendi una bugiarda, ma in fondo mi piace

Oh, no, ci risiamo, si sta riaccendendo il fuoco

Oh, no, no, no

Don’t [?] no, no

Inizia un fuoco

non ti credo