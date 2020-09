Bruce Springsteen ha appena rilasciato il video del suo nuovo brano dal titolo “Letter to You”, un brano inciso con la E Street Band in soli cinque giorni con il suo gruppo storico. La canzone da il titolo all’album uscirà il 23 ottobre.

Un video in bianco e nero che vede all’opera la band e Springsteen nello studio di registrazione, momenti intervallati da immagini di un uomo che passeggia pensieroso in mezzo alla natura imbiancata dalla neve d’inverno. Il testo racconta di un protagonista che finalmente ha trovato il coraggio di scrivere una lettera alla sua amata, una lettera sofferta, profonda, piena di dolore ma anche di amore che amplifica la veridicità di questo sentimento.

Bruce Springsteen a proposito del suo ultimo singolo:

«Amo l’essenza quasi commovente di Letter To You, e amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto».

Nel nuovo disco saranno presenti nove pezzi nuovi e tre versioni inedite di alcuni brani degli anni ’70 mai pubblicate ufficialmente da Springsteen e ora rifatte, ovvero Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest e Song for Orphans. L’organico di “Letter to You” è formato musicisti del calibro di Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano, Jake Clemons.

Tracklist di “Letter To You” .

One Minute You’re Here Letter To You Burnin’ Train Janey Needs A Shooter Last Man Standing The Power Of Prayer House Of A Thousand Guitars Rainmaker If I Was The Priest Ghosts Song For Orphans I’ll See You In My Dreams

Testo di “Letter to You”

(Verse 1)

‘Neath a crowd of mongrel trees I pulled that bothersome thread

Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head

Tried to summon all that my heart finds true

And send it in my letter to you

Whoa!

(Verse 2)

Things I found out through hard times and good

I wrote ’em all out in ink and blood

Dug deep in my soul and signed my name true

And sent it in my letter to you

(Chorus)

In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you

I took all the sunshine and rain

All my happiness and all my pain

The dark evеning stars and the morning sky of blue

And I sent it in my lеtter to you

And I sent it in my letter to you

In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you

I sent it in my letter to you

Traduzione di “Letter To You”



(Strofa 1)

Sotto un ammasso di alberi ibridi ho tirato quel filo irritante

Mi sono inginocchiato, ho impugnato la mia penna e inchinato la testa

Ho provato ad invocare tutto quello che il mio cuore trovava vero

E lo spedisco nella mia lettera per te

Whoa!



(Strofa 2)

Le cose che ho scoperto durante i periodi difficili e belli

Le ho scritte tutte con inchiostro e sangue

Ho scavato profondamente nella mia anima e ho firmato con il mio vero nome,

E l’ho spedito nella mia lettera per te

Nella mia lettera per te

Ho messo tutte le mie paure e dubbi



(Ritornello)

Nella mia lettera per te

Tutte le cose difficili che ho scoperto

Nella mia lettera per te

Tutto quello che ho scoperto essere vero

E l’ho spedito nella mia lettera per te

Ho preso tutti i raggi del sole e la pioggia

Tutta la mia felicità e tutto il mio dolore

Le stelle delle sere scure e il blu del cielo della mattina

E l’ho spedito nella mia lettera per te

E l’ho spedito nella mia lettera per te

Nella mia lettera per te

Ho preso tutte le mie paure e dubbi

Nella mia lettera per te

Tutte le cose difficili che ho scoperto

Nella mia lettera per te

Tutto quello che ho scoperto essere vero

E l’ho spedito nella mia lettera per te

L’ho spedito nella mia lettera per te