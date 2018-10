Che la voce di Giorgia sia una delle più belle del panorama musicale italiano non è una novità, ma la sua reinterpretazione de Le Tasche Piene di Sassi di Jovanotti non convince e ci lascia abbastanza delusi.

Non tutte le canzoni sono fatte per passare da un’interpretazione (perfetta) a un’altra e Le Tasche Piene di Sassi è una di queste. Un racconto intimo e vibrante di Jovanotti che racconta la perdita di una madre, diventa piatto e non emoziona con la voce di Giorgia. Niente da dire sull’esecuzione perfetta, ma manca l’emozione data dal brano originale.

Le Tasche Piene di Sassi è solo il primo singolo estratto dall’album Pop Heart, una raccolta di brani indimenticabili, reinterpretati da Giorgia in attesa di un suo nuovo album di inediti.

Pop Heart: data d’uscita dell’album di Giorgia

Le Tasche Piene di Sassi, cantata da Giorgia, apre le porte all’album Pop Heart, atteso per il 16 novembre 2018.

Il disco è formato da una serie di canzoni di altri artisti, scelte dalla stessa Giorgia tra le sue preferite, ma illuminate da una nuova luce che è quella della meravigliosa vocalità della cantante.

Il risultato, almeno per questo primo singolo, non è all’altezza delle aspettative. Molti, anche tra i fan della stessa Giorgia, ne rispettano il risultato, ma sottolineano la poca riuscita dal lato emotivo.

Chissà se gli altri brani scelti per Pop Heart saranno in grado di ridare una versione nuova ma allo stesso tempo un’emozione che renda giustizia agli originali. Staremo a vedere…

Le Tasche Piene di Sassi – Testo

Volano le libellule

Sopra gli stagni e le pozzanghere in città

Sembra che se ne freghino

Della ricchezza che ora viene e dopo va

Prendimi non mi concedere

Nessuna replica alle tue fatalità

Eccomi son tutto un fremito ehi

Passano alcune musiche

Ma quando passano la terra tremerà

Sembrano esplosioni inutili

Ma in certi cuori qualche cosa resterà

Non si sa come si creano

Costellazioni di galassie e di energia

Giocano a dadi gli uomini

Resta sul tavolo un avanzo di magia

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti al cielo

E non so leggere, vienimi a prendere

Mi riconosci ho le tasche piene di sassi

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti a scuola

Mi vien da piangere

Arriva subito

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi

La faccia piena di schiaffi

Il cuore pieno di battiti

E gli occhi pieni di te

Sbocciano I fiori sbocciano

E danno tutto quel che hanno in libertà

Donano non si interessano

Di ricompense e tutto quello che verrà

Mormora la gente mormora

Falla tacere praticando l’allegria

Giocano a dadi gli uomini

Resta sul tavolo un avanzo di magia

Sono solo stasera senza di te,

Mi hai lasciato da solo davanti al cielo

E non so leggere, vienimi a prendere

Mi riconosci ho un mantello fatto di stracci.

Sono solo stasera senza di te,

Mi hai lasciato da solo davanti a scuola

Mi vien da piangere,

Arriva subito,

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi

La faccia piena di schiaffi

Il cuore pieno di battiti

E gli occhi pieni di te

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti al cielo

Vienimi a prendere

Mi vien da piangere

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi

La faccia piena di schiaffi

Il cuore pieno di battiti

E gli occhi pieni di te