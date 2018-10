Il rotazione radiofonica da oggi la canzone Possibili Scenari di Cesare Cremonini, title track dell’ultimo album e arrivato dopo i precedenti Poetica, Nessuno vuole essere Robin e Kashmir Kashmir.

L’uscita del singolo apre le porte al prossimo tour di Cesare Cremonini, che avrà inizio il 3 novembre al Palabam di Mantova.

Possibili Scenari: il significato del testo

Il testo di Possibili Scenari è forse uno dei più belli dell’album. Parla al cuore di ognuno di noi, fino a dare un senso generale alla vita. In un mondo dove spesso si vive con l’amaro in bocca, il trovare l’altro ci fa restare umani. La forza dei sentimenti e delle emozioni, il confronto e l’incontro con il prossimo, tutto questo traspira dal testo di Cremonini.

Come ha raccontato lo stesso cantante:

Difficile decifrare quali saranno gli scenari futuri in un mondo in cui persino il presente ci lascia a volte con l’amaro in bocca. Ma ancora possiamo essere felici di incontrarci l’un l’altro, e senza un perché ritrovare un punto fermo, un esempio di ritrovata umanità.

Possibili Scenari di Cesare Cremonini – Testo

Possibili scenari si contendono

Le nostre vite mentre noi le stiamo lì a guardare

È chiaro che all’origine del mondo

Chi progettò la ruota in fondo ci sapeva fare

Ma in prospettiva il tempo che è passato

Ci mortifica perché

L’uomo non viaggia in astronave

Dalle ultime ricerche di mercato

Si evince che la gioia è ancora tutta da inventare

E poi succede

Che ci sentiamo bene

Senza nessun perché

E poi succede

Che stiamo bene insieme

Senza nessun perché

A quanto pare non c’è una ricompensa

Se uno fa quello che vuole ho come l’impressione che

Tutto si confonda

E non abbiamo scelta

Facciamo come fa il Giappone, ho avuto una visione

Ho avuto una visione

La via della saggezza per gli indiani

È fatta di molteplici visioni di coyotes

Il mio spirito guida non ha molto da insegnare

Si affida più alle stelle che al peyote

Al circolo dei cuori solitari

Un cartello avvisa “qui potete scegliere l’amore”

Possibili scenari si contendono

Le nostre vite prima che le teste siano vuote

E poi succede

Che ci sentiamo bene

Senza nessun perché

E poi succede

Che stiamo bene insieme

Senza nessun perché

A quanto pare non c’è una ricompensa

Se uno fa quello che vuole ho come l’impressione che

Tutto si confonda

E non abbiamo scelta

Facciamo come fa il Giappone, ho avuto una visione

Ho avuto una visione

A quanto pare è qui che poi mi sono perso

Sei tu la mia canzone

Ferma al primo verso

Possibili scenari si contendono

Possibili scenari si contendono

Possibili scenari si contendono

Possibili scenari si contendono

E poi succede

Che ci sentiamo bene

Senza nessun perché

E poi succede

Che stiamo bene insieme

Senza nessun perché