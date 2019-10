Noah Cyrus ci dedica la sua solitudine malinconica e senza possibilità di miglioramenti, nella sua Lonely. Il singolo è uscito il 7 ottobre 2019 sotto la casa di produzione Columbia Records. Il video musicale invece, è stato diretto dalla stessa cantante e da Symone Ridgell. Dopo July, pubblicata lo scorso agosto, Noah ha deciso di rievocare vecchi rancori con questo straziante brano, che sembra essere molto intimo e personale.

Ti è familiare il cognome Cyrus?

È una delle figlie del cantante statunitense Billy Ray Cyrus, nonché sorella minore della famosa cantante e attrice Miley Cyrus. Nel novembre 2016, esordisce nel mondo della musica con il singolo Make Me (Cry), in collaborazione col cantautore britannico Labrinth. Il brano ha molto successo ed entra nella classifica statunitense Billboard Hot 100, guadagnando la quarantaseiesima posizione.

Noah nel 2017 ha fatto uscire due pezzi: Stay Together e Again (ft. XXXTentacion), e ha collaborato con Alan Walker nel brano All Falls Down. Un’opportunità per farsi conoscere al grande pubblico è stata anche quella di aprire i concerti di Katy Perry dal 19 settembre al 1 novembre 2017, per Witness: The Tour. Ad agosto 2018 è uscito il brano Live or Die in collaborazione con il rapper Lil Xan, e nell’estate del 2019 ha pubblicato un nuovo singolo, chiamato July.

Il video musicale

Nel video musicale di Lonely, Noah Cyrus è al centro della scena. La clip è in bianco e nero, e contribuisce a lasciare lo spettatore in un’atmosfera malinconica e triste. La storia che ci viene mostrata prosegue con Noah che cerca di abbracciare, afferrare e svegliare dal loro torpore una serie di ragazzi. Nessuno bada a lei, così si butta a terra sconsolata, e poi viene elevata in aria ma continua a contorcersi e a soffrire. Alla fine del video, la cantante è di nuovo sola, con lo sguardo ferito.

Anche il testo non è di certo un inno alla speranza! Si apre con la Cyrus che dichiara: “I’m slowly killin’ myself”, e dice di usare l’alcol come antidoto alla solitudine e al dolore, perché non vuole ricordare il passato: “Drink all the time to forget I’m not hurt”. La ragazza però non vuole rimanere in questo stato di tristezza e chiede con tutte le sue forze aiuto: “Oh, can someone help me?”, prima alla famiglia, poi a chiunque, perché tutto è meglio che restare soli con se stessi: “Cuz I’m so sick of being so lonely”.

Testo Lonely

[Verse 1]

I’m trying so hard at the back of the shelf

It’s just the same everyday

I’m writin’ these songs that’ll never get played

I get told what’s wrong and what’s right

I don’t have a romantic life

And everyone’s dying

So I keep on trying to make them proud before they’re gone

[Chorus]

Oh, can someone help me?

Oh please someone help me

I don’t care anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

I Miss all my family

Well, I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

[Verse 2]

I’m spending more than I earn

Drink all the time to forget I’m not hurt

Cuz I go to parties sometimes

And I’ll kiss a boy and pretend for the night

Cuz I don’t know much about me

I’m still ashamed of who I used to be

So I try way too hard but I still miss the mark to fit in, fit in, woah

[Chorus]

Help me

Oh please someone help me

I don’t care anyone or anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

I miss all my family

God I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

[Outro]

I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

Traduzione del testo Lonely

(Verso 1)

Mi sto lentamente uccidendo

Sto provando davvero dietro lo scaffale

È sempre la stessa storia tutti i giorni

Scrivo queste canzoni che non verranno mai suonate

Mi diranno cosa è giusto o sbagliato

Non ho una vita romantica

E stanno morendo tutti

Quindi continuo a cercare di renderli orgogliosi prima che se ne siano andati

(Ritornello)

Oh, qualcuno può aiutarmi?

Oh, per favore qualcuno mi aiuti

Non mi importa di nulla e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola

Mi manca tutta la mia famiglia

Beh, non m’interessa di niente e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola

(Verso 2)

Spendo più di quanto guadagno

Bevo di continuo per dimenticare che non sono ferita

Perché a volte vado alle feste

E bacio un ragazzo e fingo per tutta la serata

Perché non ne so molto di me

Mi vergogno ancora di quello che ero in passato

Quindi per quanto ci provi, mi manca ancora la capacità di adattarmi, di adattarmi

(Ritornello)

Oh, qualcuno può aiutarmi?

Oh, per favore qualcuno mi aiuti

Non mi importa di nulla e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola

Mi manca tutta la mia famiglia

Beh, non m’interessa di niente e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola

(Outro)

Non m’importa di niente e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola