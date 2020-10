L’attesa per la seconda stagione di “The Witcher“, serie TV Netflix lanciata lo scorso anno, si sta facendo sentire tantissimo. Non riusciamo veramente ad esprimere a parole quanto ci manchi Henry Cavill nei panni del nostro Witcher preferito…

Forse proprio per questo l’oramai famoso attore protagonista – che da poco abbiamo visto nei panni completamente nuovi del detective inglese Sherlock Holmes nel film sempre Netflix “Enola Holmes” – ha deciso di stuzzicarci pubblicando le primissime foto mentre interpreta Geralt di Rivia. Una nuova armatura, ma il risultato non cambia: Henry è sempre perfetto nei panni del famoso Witcher.

E mentre noi tutti ci perdiamo nello sguardo sempre impenetrabile di Geralt, Henry la foto l’ha condivisa citando un passaggio dei libri di Andrej Sapkowski, sui quali si sono basati prima i videogiochi e in un secondo momento la serie TV, in cui si parla proprio del cacciatore di mostri.

‘It may turn out,’ said the white-haired man a moment later, ‘that their comrades or cronies may ask what befell these evil men. Tell them the Wolf bit them. The White Wolf. And add that they should keep glancing over their shoulders. One day they’ll look back and see the Wolf.’” “Potrebbe accadere che – disse l’uomo dai capelli bianchi – in seguito i loro compagni o amici possano chiedere cosa sia successo a questi uomini malvagi. Dite loro che il Lupo li ha morsi. Il Lupo Bianco. Aggiungete che dovrebbero continuare a guardarsi le spalle. Un giorno di questi si guarderanno indietro e vedranno il Lupo”.

Ma non è certo finita qui: pochi giorni fa Netflix ha pensato bene di condividere altre immagini, una delle quali ritrae la giovane Ciri (Freya Allan), mentre l’altra Yennefer Von Vengerberg (interpretata dalla giovane e talentuosa Anya Chalotra).

La Allan ha pubblicato la stessa immagine scrivendo come caption “A fighter!”, “Una combattente”. Che sia un presagio per ciò che vedremo compiere a Ciri nell’attesissima seconda stagione? La Chalotra invece è stata leggermente più neutra, pubblicando la foto e scrivendo semplicemente “First look at The Witcher season two!”, e cioè “Ecco un primo sguardo alla seconda stagione di The Witcher!”. Le foto sono state inoltre pubblicate sul profilo ufficiale della serie, qui.

Non possiamo che dirci impazienti per l’arrivo di questa seconda stagione!

The Witcher stagione 2: le anticipazioni

Gli attori sono tornati sul set di “The Witcher” a partire dallo scorso agosto, una ripresa dei lavori a lungo agognata, dopo lo stop forzato di quasi sei mesi a causa del lockdown legato all’emergenza coronavirus. Le riprese si stanno svolgendo nel Regno Unito.

I lavori sul set continueranno fino al termine del 2020, per un’uscita possibile per metà del 2021. Per quanto concerne la trama, la seconda stagione si lascerà alle spalle i racconti prequel, traendo ispirazione dai primi due libri della saga: “Il Sangue degli elfi” e “Il tempo della guerra”. Vedremo Geralt fare da padre a Ciri, insegnandole a diventare una Witcher anche grazie anche all’aiuto di Vesemir.

Trama della seconda stagione: Convinto che Yennefer abbia perso la vita nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia a Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il potere misterioso che è dentro di lei.

Qui trovi invece la nostra recensione alla prima stagione di “The Witcher”.