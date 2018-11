Te Guste solo per Jenny.

Tutti amano il corpo di Jennifer Lopez e lei è come il vino: “più invecchia e più diventa bella.”

Dopo tutto un anno fa lo stesso Drake si innamorò perdutamente di JLO.

La cantante ha voluto ricordare alle sue competitor che pure lei può dire la sua quando c’è da mettere in mostra un bel corpo in un video musicale. Lo ha fatto nella clip di Te Guste, una collaborazione con Bad Bunny.

Il tutto però non ha un lieto fine perché la canzone, musicalmente parlando, non funziona tantissimo, il beat scelto è molto debole purtroppo.

Per fortuna il video musicale non ha deluso e ci mancherebbe altro, con Jennifer Lopez diventa difficile realizzare una clip brutta.

Le scene in cui la cantante indossa il bikini giallo (ricordatevi che sta per compiere 50 anni) sono mozzafiato. Molte donne vorrebbero conoscere il suo segreto. Cara Jenny, svela a tutti il tuo elisir, fai l’altruista! 🙂

Testo di Te Guste di Jennifer Lopz e Bad Bunny

(Na’)

Baby, no te hagas sé que te gusté, te gusté, ah

Me miraste y te busqué

Pero dime qué más

Tú hablas mucho y no haces na’

Baby, no te hagas, sé que te gusté, te gusté, yeh

Me miraste y te busqué

Pero dime qué másTú hablas mucho y no haces na’

Yeh, yeh, yeh

Dime dónde y yo le llego (¡Wuh!)

Pide lo que quieras, baby, a ti no te lo niego, no (No, no)

Envía un par de fotos (¡Wuh!)

Que yo no las riego (¡No!)

Sé mi novia por hoy (Por hoy)

Que yo no te las pego

Tú tienes un tesoro (Yeh)

Debajo del zipper (Zipper)

Me tienes bien loco (Wuh)

Baby, dame el beeper (Ja)

Fuimos pa’l stripclub a gastar el ticket (Wuh)

Y de ti se enamoraron hasta las strippers (¡Wuh-uh!)

Sé que te gusta mi forma ’e vestir (Yes)

Si prueba tuba, quiere repetir (-tir; ajá)

¿Qué te quiero ver? No te vo’a mentir (Ja; ¡no!)

Dime si eres chapi’ que ‘toy puesto pa’ invertir

Soy un bellaco, no te vo’a engañar

La echo afuera, no quiero preñar (¡Wuh-uh!)

No me hagas hickey, ni me venga a aruñar (-ruñar)

Que después mami me va a regañar, yeh

Baby, no te hagas, sé que te gusté, te gusté, ah

Me miraste y te busqué

Pero dime qué más

Tú hablas mucho y no haces na’

Baby, no te hagas, sé que te gusté, te gusté, yeh

Me miraste y te busqué

Pero dime qué más

Tú hablas mucho y no haces na’

Oh, baby

Tú piensas que es así

Que me vas a engañar

Eso que dices ya lo he escuchado

Y es que tú también eres igual

Deja ya de hablar

No quiero que seas otro con el mismo cuento

Todos siempre creen que son expertos

Vamo’ a ver si lo que dices es cierto

Si te digo que hay muchos que hablan y me lo disfruto

Se creen que son muy machos y no duran ni dos minutos

Quiero que tú me enseñes

What you can do with my body

Y si te me subes encima

¿Cuánto duras sin que pares?

Hey, boy; dale, tírala

Que tú puedes ser Bad Bunny but I’m Jenni’ from the-

You know my name

Baby, no te hagas, sé que te gusté, te gusté, ah

Me miraste y te busqué

Pero dime qué más

Tú hablas mucho y no haces na’

Baby, no te hagas, sé que te gusté, te gusté, yeh

Me miraste y te busqué

Pero dime qué más

Tú hablas mucho y no haces na’

Bad Bunny (¡Crr!)

J. Lo (Ah)