Una bellissima sorpresa per tutti gli appassionati di “The Vampire Diaries”: nel suo spin-off “Legacies” tornerà Kai, il villain interpretato da Chris Wood

Se avete sentito un brivido nell’aria probabilmente è colpa sua. Malachai Parker, principale antagonista della sesta stagione della serie CW “The Vampire Diaries” e interpretato da Chris Wood, sta per tornare – questa volta però comparirà nella serie spin-off “Legacies“, ormai arrivata alla sua seconda stagione.

Fin dai primi episodi “Legacies” ha iniziato subito a inserire qualche piccolo Easter Egg (cioè dei riferimenti provenienti da altri prodotti) e sicuramente uno di quelli più apprezzati dai fan è stato quando è stato rivelato che le due gemelle Josie (Kaylee Bryant) e Lizzie Saltzman (Jenny Boyd) potrebbero essere costrette a dover liberare il proprio zio – niente poco di meno che Kai, nonché fratello gemello della loro madre Jo – dalla Mondo Prigione nel quale è tristemente intrappolato dall’ultima stagione di TVD.

Entertainment Weekly ha confermato ufficialmente la scorsa settimana che l’attore tornerà ad interpretare Kai come guest star, anche se per ora non ci sono notizie che indichino il totale di episodi in cui sarà effettivamente presente.

Il suo episodio d’esordio sarà il numero dodici, che arriverà a Febbraio. Ecco cosa ha tweettato l’attore a riguardo:

Miss me? 😈 — Chris Wood (@ChristophrWood) November 7, 2019 “Vi sono mancato?” chiede Chris Wood nel suo tweet, stuzzicando i fan con una piccola emoji di un diavoletto. Sicuramente per ricordare che Kai non era certamente un personaggio docile e gentile…

Nonostante Kai ne abbia combinata una per colore – ha infatti ucciso la maggior parte della sua famiglia e sua sorella Jo (il giorno del suo matrimonio, per di più!) – è da sempre uno dei villain più amati della serie d’origine TVD. Per questo fin dai primi momenti in cui le gemelle Josie e Lizzie sono venute a conoscenza dell’imprigionamento del loro zio Kai, in moltissimi hanno sperato che Chris Wood potesse fare ritorno. Sembra che non dovremo aspettare ancora a lungo!

In molti si sono divertiti a cercare di capire come Kai potrà tornare a far parte della storia: molto probabilmente le Josie e Lizzie arriveranno a un punto in cui saranno costrette a cercarlo per evitare che si compia il rituale dell’unione – che, nella Congrega Gemini, costringe due gemelli ad assorbirsi l’energia a vicenda finché uno dei due prevale e l’altro muore.

Questo è ciò che invece ha dichiarato Julie Plec, produttrice esecutiva di Legacies e di “The Vampire Daries”:

“Penso che se quando comparirà sullo schermo una chiave che potrebbe aprire il mondo che tiene lo Zio Kai imprigionato allora sarà arrivato il momento di aver paura…ma anche di essere super, super entusiasti!”

Un villain a regola d’arte: Chi è Malachai Parker

Malachai ( meglio conosciuto solo come Kai) Parker è uno dei principali personaggi ricorrenti di The Vampire Diaries e l’antagonista principale della sesta stagione della serie. Nell’ottava stagione ed ultima stagione, invece, riveste il ruolo di antagonista secondario e di supporto di Katherine Pierce (Nina Dobrev).

Questo ciò che ha rivelato Chris Wood del suo personaggio:

La verità è che questo tipo è, in una sola parola, incostante. E’ il personaggio più imprevedibile che chiunque abbia incrociato nello show, e non solo dal punto di vista della trama o come significato per un comportamento malvagio, ma semplicemente perché la mente di questo ragazzo non funziona come quella di tutti gli altri personaggi. Non puoi pensare nemmeno per un secondo che quello che ha fatto una volta lo rifarà di nuovo, o che se dice che ha intenzione di fare una cosa e di farla, lo fa per via del suo comportamento, cosa che è stata già dimostrate in due episodi, non direi che è inaffidabile, ma che è solo incostante. Inizia da una parte e finisce da un’altra e non va mai come avresti pensato che andasse.

E sicuramente anche in Legacies ne vedremo delle belle…ma se avete bisogno di ricordarvi il modo di agire di Kai, ecco un piccolo video reminder!

Chris Wood: da Villain a (quasi) supereroe

Chris Wood, 31 anni, oltre ad essere conosciuto principalmente per il suo ruolo di Kai nella serie “The Vampire Diaries” ha interpretato dal 2016 al 2018 il personaggio di Mon-El nella serie CW “Supergirl“, sul set della quale ha conosciuto l’attuale moglie, Melissa Benoist.

Inoltre, oltre che per TVD, ha già lavorato con la showrunner Julie Plec per la serie “Containment“, serie TV del 2016.

Pronti a rivedere Chris Wood di nuovo in azione nei panni di uno dei villain più temuti di sempre? Fatemi sapere nei commenti!