Si intitola “Flashback” il nuovo singolo di Ghali, che ci dà un assaggio di quello che sarà il nuovo album in uscita nel 2020.

Il brano c’entra pienamente l’essenza urban dell’artista, che ha voluto dedicare questo pezzo a tutti coloro che gli sono stati accanto dal principio, accompagnandolo passo passo.

La frase “Possiamo stare best friend, ma ho due richieste, proteggi queste bestie in corsa campestre” che ritroviamo sia nell’intro sia nel ritornello esprime quanto detto precedentemente.

“Con quella frase volevo rendere palese il mio rapporto con Dio e sancire il patto con me stesso per un nuovo punto di partenza, tenendo bene a mente chi mi è stato vicino nei momenti più bui e dimenticando quello che mi ha ferito” Ghali spiega il testo di Flashback

Questo ha dichiarato Ghali in riferimento.

Un testo autobiografico in cui, come sempre, ha voluto inserire un pezzo della sua storia personale. Nel caso di “Flashback” nel testo sono presenti riferimenti ai suoi genitori, dall’abbandono del padre alla gratitudine che prova nei confronti della madre per essergli sempre stata accanto.

“Mio padre non c’è, se n’è andato via

Ha pensato a se, non è colpa mia

Mia madre con me nella guerrilla” Estratto del testo di Flashback

Con un post sul suo profilo Instagram ha voluto chiarire il perchè abbia deciso di parlare di questo argomento, nonostante si fosse ripromesso di mostrare e diffondere più positività.

“Avrei voluto raccontare di quanto sia grato per tutto quello che mi è successo e continua a succedermi, ma certe cose non ti abbandonano, al contrario delle persone. […] Forse anche io, come mio padre e chi è venuto dopo di lui, stavo abbandonando chi ha bisogno di me e non posso permettermelo. Forse questa benedizione mi è stata data data per un motivo. Forse sono qui per non far sentire soli chi vive situazioni simili tutti i giorni e trova nelle mie parole un conforto. Flashback è il modo migliore che ho per dimostrare che ci sono, che non me ne sono andato” Ghali su Instagram

Ha poi concluso mandando un messaggio a chi lo sostiene, a chi semplicemente lo ascolta.

“Qualcuno pronto a tendere la mano c’è sempre. Voglio poter essere quel qualcuno per chi ne ha bisogno”

Ghali c’è. Per il suo pubblico e per chiunque lo voglia ascoltare.

“Flashback” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Flashback di Ghali

[Intro]

Yeah, yeah, yeah

Possiamo stare best friend, ma ho due richieste

Proteggi queste bestie, in corsa campestre

Commissario taglia teste, con il Winchester

Non fare il guastafeste, c’ho brutti flashback

[Strofa 1]

Mio padre non c’è, se n’è andato via

Ha pensato a se, non è colpa mia

Mia madre con me nella guerrilla

Hai mai visto un re, in periferia?

Alza i pantaloni, abbassa quei toni

Giuro non mi trovi in certe situazioni

Intervistatori mi chiedon: “Ius soli”

Credo soltanto che siamo più soli

Non so parlare, so solo canzoni

Svito bulloni, giro spaghettoni

Non presto attenzioni che non mi ridanno

Mio papà l’ho visto più dentro che fuori

[Pre-Ritornello]

Non ho mai la mia età, no mai

Non c’è più gravità, ormai

Tra noi e l’aldilà, un viavai

Se hai solo un piano A, lo fai

[Ritornello]

Possiamo stare best friend, ma ho due richieste

Proteggi queste bestie, in corsa campestre

Commissario taglia teste, con il Winchester

Non fare il guastafeste, c’ho brutti flashback

Da tempo non c’è quiete tra le tempeste (eeh)

Borbottan le vecchiette, dalle finestre (eeh)

Il quartiere si riveste, dopo le sette (eeh)

Tra pattuglie e gangster, c’ho brutti flashback (eeh)

[Strofa 2]

Ehi

Pensavo di averlo d’acciaio, sto cuore

Nei messaggi che ho mandato per sbaglio

Fisso le lancette che girano al contrario

Tu guardami gli occhi, se vuoi leggermi il diario

È inutile che aspetto, qua non c’è premio in palio (woh)

Anche se sto sul podio (yeah)

Appeso a un filo di nylon, un gangster teen idol

Sta morte la odio, sta vita la amo

Seppure la taglio, mi scuso se sbaglio

In zona vendevo al dettaglio

Se zoommi ora vedi il dettaglio, woh

Sti fluss cosa fanno?

Gli infami si nasconderanno, e gli alberi me lo diranno

[Pre-Ritornello]

Non ho mai la mia età, no mai

Non c’è più gravità, ormai

Tra noi e l’aldilà, un viavai

Se hai solo un piano A, lo fai

[Ritornello]

Possiamo stare best friend, ma ho due richieste

Proteggi queste bestie, in corsa campestre

Commissario taglia teste, con il Winchester

Non fare il guastafeste, c’ho brutti flashback

Da tempo non c’è quiete tra le tempeste (eeh)

Borbottan le vecchiette, dalle finestre (eeh)

Il quartiere si riveste, dopo le sette (eeh)

Tra pattuglie e gangster, c’ho brutti flashback (eeh)

[Outro]

Eeh, eeh, eeh