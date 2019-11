Ciro Di Marzio torna ne L’Immortale, il film crossover di Gomorra: ecco trailer, trama e data d’uscita

In esclusiva per Fanpage.it pubblicato oggi il trailer ufficiale de L’Immortale, il film che farà da collegamento tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra, scritto e diretto da Marco D’Amore, l’attore che interpreta il ruolo di Ciro Di Marzio, detto l’Immortale.

E proprio come dice il suo nome, pare che Ciro non sia destinato a morire, anche se alla fine della terza stagione di Gomorra la sua ora sembrava giunta. L’interrogativo che ha assillato tutti i fan, infatti, ha sempre riguardato il destino di Ciro: ma è morto davvero oppure no? La risposta ci verrà data nel film L’Immortale.

Ciro morto o vivo?

Alla fine della terza stagione di Gomorra Ciro viene sparato da Genny Savastano e gettato nelle acque del Golfo di Napoli. Questa è l’ultima immagine che abbiamo di lui, mentre scende lentamente a picco verso gli abissi marini.

Nella quarta stagione di Gomorra di Ciro non c’è stata traccia, eppure grazie al film L’Immortale, scopriamo finalmente che Ciro è ancora vivo!

Tra le prime scene del trailer vediamo infatti Ciro vivo ma ferito, trasportato su una barella. Dal fuori campo ci giunge la voce di Don Aniello, personaggio storico di Gomorra, che dice: “Allora è vero quello che si dice, l’Immortale non lo uccide nessuno”.

La trama de L’Immortale

Dopo aver scoperto che Ciro è vivo, ecco in che modo si evolve la trama del film L’Immortale: da una parte ci verrà raccontata l’infanzia e l’adolescenza del giovane Ciro, la sua vita come orfano, i suoi primi contatti con la criminalità organizzata; dall’altra si procede con la storia di Ciro dopo la sua presunta morte.

Aiutato da Don Aniello, infatti, Ciro si sposta in Lettonia, dove si occupa di altri loschi traffici. Una vita nuova per Ciro, ma pur sempre la stessa vita criminale che ha sempre fatto, l’unica che sa vivere.

Data d’uscita del film

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 5 dicembre 2019.

Prodotto da Cattleya, Vision Distribution in collaborazione con Sky, TimVision e Beta Film, L’Immortale è stato ideato e diretto dall’attore casertano Marco D’Amore, e la curiosità di vedere come se l’è cavata è davvero tanta.

Ma a parte questa curiosità legata alla carriera in crescita di D’Amore, e un affetto da fan che mi fa interessare al Ciro tanto amato e odiato in Gomorra, niente mi attrae davvero di questo film. Molto probabilmente sarebbe stato meglio concentrarsi sul passato di Ciro, raccontare come un bambino è diventato negli anni L’Immortale, senza trascinare la solita storia di camorra fino in Lettonia.

Sarebbe stato più bello lasciare nei cuori il dubbio di un Ciro forse morto e forse vivo, perché infondo, come tutte le leggende, L’Immortale non sarebbe morto mai, in ogni caso…

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento alla fine dell’articolo.