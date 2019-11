La seconda stagione di You su Netflix: trama, cast e data d’uscita

Dopo l’inaspettato successo della prima stagione, You torna per una stagione due piena di sorprese. La storia del terribile stalker torna con nuovi episodi che spostano l’azione da New York a Los Angeles. La stagione due sarà, come la prima, basata sul libro di Caroline Kepnes dal titolo “Hidden Bodies”.

La trama di You, seconda stagione

Tutti ricorderanno la fine della prima stagione, dove troviamo Joe distrutto dal dolore e dalla sua follia, e l’arrivo della sua ex fidanzata Candace, creduta morta e invece viva e pronta a vendicarsi del suo pericoloso ex.

La seconda stagione riparte proprio da qui, da Joe che tenta di fuggire dalla sua ex, partendo da New York per trasferirsi dall’altra parte degli Stati Uniti, a Los Angeles. Eppure, nella città degli angeli, Joe si innamora di nuovo.

La sua nuova fiamma, e probabile vittima sarà Love Quinn, una donna che lavora come aspirante chef in un supermercato di lusso.

A differenza di Beck, la vittima della prima stagione, Love è totalmente lontana dal mondo dei social, e si avvicina a Joe per una sorta di attrazione dovuta ad un periodo molto particolare che sta passando in seguito ad un lutto.

Una cosa è certa: una figura molto importante in questa seconda stagione di You sarà Candace, che da quanto fanno sapere gli autori, avrà un ruolo determinante, non come nella prima stagione che faceva parte soltanto di una serie di visioni oniriche del protagonista.

Il poster ufficiale della secoda stagione di You

Il cast di You

Per quanto riguarda il cast, viene ovviamente confermato il nome del protagonista Penn Bagdley che interpreta l’inquietante Joe Goldberg, ma tante sono anche le novità, per via dei diversi nuovi personaggi presenti nella storia.

Prima fra tutti, l’attrice Victoria Pedretti che vestirà i panni della nuova vittima Love Quinn; il fratello di Love, Forty verrà interpretato da James Scull; il gestore del posto dove la ragazza lavora, Calvin, che verrà interpretato da Adwin Brown e Ellie, un’adolescente cresciuta troppo in fretta, che verrà interpretata da Jenna Ortega.

Non mancherà, come anticipavamo anche prima, Ambyr Childers che interpreterà Candace Stone, l’ex storica di Joe. Se nella prima stagione avevamo immaginato che fosse morta, e ci eravamo sorpresi del suo arrivo nel finale, con la seconda stagione scopriremo davvero di che pasta è fatta.

Per ovvi motivi non ritroveremo nel cast la bellissima Elizabeth Lail, dal momento che la sua Guinevere Beck viene uccisa da Joe nella prima stagione.

La data di uscita di You stagione 2

La seconda stagione di You arriverà su Netflix il 26 dicembre, esattamente un anno dopo l’uscita della prima stagione.

La serie tv, al suo esordio sulla piattaforma di streaming ha generato diverse polemiche, dato che il personaggio di Joe veniva spesso ammirato dalle spettatrici per quelli che sembrano aspetti romantici delle sue relazioni morbose. L’attore che interpreta Joe ha infatti voluto sottolineare quanto il personaggio rappresenti un killer e uno psicopatico, e non un ragazzo romantico e innamorato.

Questa seconda stagione porterà altre polemiche? Staremo a vedere…

E a te è piaciuta la prima stagione di You? Cosa ti aspetti dalla continuazione? Faccelo sapere nei commenti.