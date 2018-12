Audrey Hepburn arriva sul piccolo schermo!

L’icona di stile e della cinematografia del ventesimo secolo, Audrey Hepburn, sarà la protagonista di una nuova serie televisiva.

Il soggetto è del figlio Luca Dotti, nato dal decennale matrimonio con lo psichiatra italiano Andrea Dotti, e il giornalista Luigi Spinola. È basato sul bestseller del New York Times Audrey at Home: Memories of My Mother’s Kitchen With Recipes, Photographs, and Personal Stories.

Il libro esplora la Audrey al di là della macchina da presa, e dei paparazzi; l’attrice premio Oscar con Vacanze Romane di William Wyler, che è rimasta nella storia per il tubino nero e la collana di perle in Colazione da Tiffany, è in realtà una donna con le sue debolezze, che mangiava sul divano accanto al figlio e attivista per i diritti umani. Venuta a mancare prematuramente a causa del cancro soli 63 anni, nel 1993. Un’icona di stile, e nella vita.

La serie però vuole andare ancora più in profondità, e per Luca e Luigi spettano ancora tante ricerche nella vita privata di Audrey Hepburn.

Wildside sarà il produttore, avendo già in cantiere due serie di grande successo che hanno già ufficializzato una seconda stagione: The Young Pope e L’Amica Geniale.

Non sappiamo se si tratterà una mini serie in stile documentarista o una vera e propria serie tv romanzata e nemmeno la data d’uscita; il progetto richiede del tempo infatti le riprese inizieranno non prima del 2020. Nessuna anticipazione riguardo il nome dell’attrice che dovrà calarsi in questa complicata e raffinata interpretazione. Wildside, come tutti i suoi prodotti in onda, punta a creare una serie perfetta per un panorama internazionale e che sia ben vista dalla critica.