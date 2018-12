Arriva in sala Glass, completando la trilogia di Unbreakable e Split

È appena uscito online il nuovo full trailer in italiano dell’ultimo film di M. Night Shyamalan: Glass, che completa così la trilogia con Unbreakable del 2000 e Split del 2017.

Night Shyamalan è un regista controverso, passa da film non apprezzati né dal pubblico né dalla critica a dei capolavori come Il sesto senso (1999) e The Village (2004).

Split è stato un successo inaspettato, prodotto con appena 9 milioni di dollari ne ha ottenuto al botteghino ben 278, e ha consacrato James McAvoy come un grande attore. L’interpretazione di Kevin Wendell Crumb “La Bestia” è stata magistrale ed è difficile immaginare un altro volto per quel personaggio.

Questa volta però con Glass il mirino si sposta su “L’uomo di vetro” Elijah Price interpretato da Samuel L. Jackson.

Sinossi:

Ambientato dopo la fine di Split, il nuovo film di M. Night Shyamalan Glass vede David Dunn all’inseguimento dell’identità sovrumana di Kevin Wendell Crumb, ovvero la Bestia, in una serie di incontri sempre più pericolosi, mentre Elijah Price Price emerge dall’ombra nel ruolo di orchestratore in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini.

Nel cast di Glass troviamo anche la star Bruce Willis nei panni di David Dunn e Anya Taylor-Joy tornerà nel ruolo di Casey Cooke, l’unica prigioniera ad essere sopravvissuta all’incontro con la Bestia; in più due personaggi già presenti in Unbreakable Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard, che interpretano nuovamente il figlio di Dunn e la madre di Price.

L’aspetto più interessante di Glass e dei due film precedenti è la produzione: Unbreakable lo ha prodotto Disney, mentre Split la Universal. Infatti, lo stesso Shyamalan spiega:

Ho detto alla Disney e alla Universal “Facciamo finta che non ci siano degli altri film prima di questo e che io sia venuto da voi dicendo che intendo realizzare un film che parla di questa struttura ospedaliera in cui vengono curate persone convinte di essere dei supereroi dove, a un tratto, tre pazienti riescono a scappare. Mi piacerebbe molto che voi lo produciate, volete farlo? Oh, a proposito, nel cast ci sono Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy e Sarah Paulson. Volete produrlo? Oh sì che lo produrrete… Perché anche il Signor XYZ che magari neanche ha visto i primi due film verrà comunque a vedere questo”.

Glass presentava una sceneggiatura molto complessa

La sceneggiatura del film era davvero lunga, quasi 150 pagine, tanto che il primo cut del film era da tre ore e venti minuti di durata, lunghissimo. Poi abbiamo iniziato a stringere e stringere fino ad arrivare alle due ore e otto minuti che vedrete nei cinema.

E sarà nelle sale dal 18 Gennaio 2019.