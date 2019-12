In uscita il 20 dicembre, il film I Due Papi è uno dei titoli più attesi di Netflix: ecco trama e cast

Nonostante di film sul Papa e sul Vaticano non ne siano mancati ultimamente, il film I Due Papi è sicuramente il più atteso e che maggiormente incuriosisce. Diretto dal regista Fernando Meirelles (City of God e The Constant Gardener – La cospirazione) e scritto dallo sceneggiatore Anthony McCarten, già autore di pellicole come La teoria del tutto, L’ora più buia e Bohemian Rhapsody.

Il cuore del film, che dà poi forma al titolo è un fatto storico epocale per il Vaticano, ossia la compresenza di due papi, esattamente quello che è successo a Ratzinger e Bergoglio, quando il primo si è ritirato e l’altro ha preso il suo posto.

La trama de I Due Papi

La trama del film vede come protagonisti Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, un mix davvero esplosivo, una coppia che è un conflitto vivente, così diversi e lontani tra loro. La storia ha inizio quando Bergoglio è solo un cardinale che vuole lasciare il Vaticano, troppo lontano dal pensiero e dall’operato del Santo Padre. Tutto cambia quando Benedetto XVI gli confida che lui stesso è in procinto di lasciare il seggio papale.

Tra i due nasce così un’amicizia, articolata e profonda, e ci vengono narrate le vicende che portano alla fine proprio Bergoglio a diventare il nuovo Papa, il Papa Francesco che tutti noi conosciamo.

Il super cast del film

Ulteriore marcia in più del film I Due Papi è di sicuro il cast, che vede nei panni dei due protagonisti gli attori Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, che interpreteranno rispettivamente i ruoli di Papa Francesco e Papa Benedetto XVI.

Non mancherà nemmeno la scenografia, che già promette di regalarci una Cappella Sisitina praticamente perfetta e anche una sala per il conclave con tanto di stufa per la fumata bianca. Non manca davvero niente.

Cosa pensi di questo film? Noi lo guarderemo il prima possibile, facci sapere se anche tu farai lo stesso.