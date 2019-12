Il nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon arriverà in Italia tramite la 01 Distribution di Rai Cinema.

Dopo The Irishman siamo pronti per il nuovo film di Martin Scorsese, che s’intitolerà Killers of the Flower Moon. La storia, ambientata negli anni ’20, è tratto da un libro di David Grann e racconta degli omicidi di Osage Nation, dove i nativi americani furono uccisi dopo che l’uomo bianco scoprì le riserve petrolifere presenti nei loro territori.

Uno dei protagonisti della pellicola di Martin Scorsese sarà Leonardo Di Caprio, e si vocifera anche della probabile presenza nel cast di Robert De Niro. Le riprese dovrebbero iniziare tra marzo e aprile del nuovo anno.

Killers of the Flower Moon in Italia

Per quanto riguarda la distribuzione in Italia del film di Scorsese, Rai Cinema ci fa sapere di aver acquisito i diritti di distribuzione tramite il suo rappresentante CEO Paolo Del Brocco. Ecco quanto dichiarato nelle ultime ore:

Per quanto ne so, siamo l’unico territorio in cui il film non uscirà nei cinema grazie a uno studio importante. Siamo riusciti a prenderci i diritti per l’Italia prima che venisse venduta alla Paramount

Il film segnerà una nuova collaborazione tra Di Caprio e Scorsese, dopo le precedenti pellicole (tutte di successo) come “Gangs of New York”, “The Aviator”, “The Departed” e “Shutter Island”.

Per quanto riguarda invece la collaborazione tra Scorsese e De Niro, questo film viene subito dopo “The Irishman”, che è stata la loro prima collaborazione dopo quasi 25 anni a seguito della serie di film come “Taxi Driver”, “Mean Streets”, “Raging Bull” e “Quei bravi ragazzi”.

Le premesse ci sembrano promettenti, sia per quanto riguarda la trama del film, sia per il cast che si sta man mano delineando. Le aspettative sono davvero alte. Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti!