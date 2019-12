Come sempre su Netflix c’è una vasta scelta di contenuti per chi vuole vedere qualcosa a tema natalizio

Natale è alle porte: sia per chi lo sente già nell’aria e anche per chi invece si è preparato al suo arrivo da mesi, Netflix sa perfettamente come scaldare l’atmosfera. Sulla famosa piattaforma di streaming sono presenti diversi contenuti a tema natalizio, ma secondo noi c’è ne qualcuno che vale la pena vedere più di altri.

Anche se dobbiamo confessarlo: Netflix per via di tempistiche non ci sa proprio fare, considerando che poco prima di Natale è stato tolto l’iconico film “Il Grinch“, film del 2000 con Jim Carrey.

Ma ecco pronti per voi i migliori contenuti che possiamo trovare su Netflix in vista di Natale!

1. The Polar Express