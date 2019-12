Annunciato finalmente il protagonista del reboot di Mamma ho perso l’aereo! e parte del cast

La voce di un reboot di Mamma ho perso l’aereo! si è fatta strada già da qualche tempo, ma ora finalmente possiamo dare un volto al protagonista della storia e ad altri due personaggi del film.

Quello che nel 1990, quando il primo film della serie ebbe un enorme e inaspettato successo, era il volto del giovanissimo Macaulay Culkin, che interpretava il ruolo di Kevin McCallister, un ragazzino dimenticato a casa dai genitori e impegnato a difendere la propria abitazione da due ladri.

Nel successivo Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, il protagonista è sempre lo stesso, ma questa volta Kevin si perderà in aeroporto e prenderà un volo diverso da quello del resto della famiglia ritrovandosi da solo nella Grande Mela.

Ma chi sarà il protagonista del reboot? Finalmente abbiamo un nome!

Il protagonista del reboot di Mamma ho perso l’aereo

Il protagonista non sarà ovviamente Kevin McCallister, ma un personaggio totalmente diverso che verrà interpretato dall’attore che abbiamo già visto in Jojo Rabbit Archie Yates.

Non abbiamo molti altri dettagli per quanto riguarda la trama, sappiamo soltanto che il bambino protagonista dovrà vedersela con due antagonisti particolarmente cattivi, i due ladri in questione avranno molto probabilmente i volti di Ellie Kemper e Rob Delaney. Diverse fonti confermano che i due attori non interpreteranno i genitori del bambino, quindi viene spontaneo pensare che saranno loro i cattivi e che dovranno vedersela con il piccolo protagonista.

Il reboot debutterà sul servizio di streaming Disney +, con Dan Mazer come regista e la sceneggiatura sviluppata dagli autori del Saturday Night Live, Mikey Day e Streeter Seidell.

Cosa pensi di questo nuovo Kevin? Ti piace Archie Yates? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo.