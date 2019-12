Dopo tanto vociferare, finalmente The Flash ha una data d’uscita: Il film del supereroe della DC arriverà tra un paio di anni

Il destino di Flash sul grande schermo è stato confermato poiché il film del supereroe ha ricevuto una data di uscita ufficiale proprio in queste ultime ore. La Warner Bros ha rivelato che l’uscita di The Flash sarà per il 1 luglio 2022. Ok, manca ancora un bel po’, ma avere una data certa è già un grande passo avanti.

L’annuncio è arrivato insieme alla data di uscita per l’attesissimo Matrix 4, ma ovviamente la conferma di The Flash è stata leggermente più sentita dal momento che il suo sviluppo ha richiesto così tanto tempo!

Il protagonista: Ezra Miller

Non è che non abbiamo mai visto Ezra Miller nel ruolo del supereroe – ha recitato in Justice League, Suicide Squad e Batman VS Superman: Dawn of Justice, ma pensarlo nei panni di The Flash ci incuriosisce davvero molto.

Ancora più fermento, personalmente, è per la regia di Andy Muschietti, che dopo il successo di IT sarà pronto a farci emozionare anche con un film che parla di un supereroe? Lo stesso regista ha voluto descrivere così il suo lavoro per The Flash:

Quello che mi affascina di The Flash è l’elemento di dramma umano che contiene. Le sensazioni e le emozioni umane trasmesse da questa storia. Sarà anche divertente. Non posso assicurarvi che ci saranno elementi horror, ma è una splendida storia umana.

The Flash si unisce ad altri titoli DC in arrivo, con Birds of Prey e Wonder Woman 1984 in anteprima il prossimo anno.

Attualmente in sviluppo sono anche The Batman con Robert Pattinson, che uscirà nel 2021, con The Suicide Squad che arriverà nei cinema nello stesso anno.

Per The Flash, lo ripetiamo, dovremo aspettare fino al 1 luglio 2022. Speriamo che l’attesa valga davvero la pena.