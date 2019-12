I Weezer hanno pubblicato il video ufficiale di Lost in the Woods, e la magia non manca…

I Weezer hanno abbinato alla colonna sonora di Frozen II “Lost in the Woods” un video musicale con l’attrice Kristen Bell, che interpreta il personaggio di Anna nel film d’animazione Disney nelle sale cinematografiche dal 29 novembre.

Sappiamo quanto la musica sia fondamentale per la buona riuscita di un film in generale, ma quando si tratta di un film d’animazione la cosa diventa addirittura fondamentale. La musica aggiunge una magia senza la quale nulla sarebbe speciale. I Weezer questo lo sanno bene, e ci regalano un po’ di quella sognante magia anche nel video ufficiale di Lost in the Woods.

Analisi del video di Lost in the Woods

Il video mostra i Weezer, vestiti con abiti medievali, che eseguono la traccia in un bosco fantastico, con Rivers Cuomo che compare ad un certo punto, e utilizza una pigna come microfono. Durante tutto il video, Cuomo è ossessionato dai ricordi sbiaditi del personaggio della Bell, come un irraggiungibile sogno.

L’interpretazione dei Weezer della canzone scritta da Robert Lopez e Kristen Anderson appare durante i titoli di coda del film originale.

Seguendo il tema invernale, i Weezer hanno recentemente pubblicato anche il video per “California Snow”. Cuomo ha contribuito ad una nuova canzone a un altro progetto animato, Green Eggs and Ham di Netflix.

La colonna sonora di Frozen 2 presenta anche artisti come Panic! at the Disco (per la canzone “Into the Unknown”), Aurora e Kacey Musgraves, che contribuiscono con una versione di “All Is Found”. Per la versione italiana del film di animazione, non dimentichiamo la bellissima interpretazione di Giuliano Sangiorgi che canta Nell’Ignoto.

Qui di seguito il testo e la traduzione della canzone dei Weezer. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

Il testo di Lost in the Woods dei Weezer

Again, you’re gone

Off on a different path than mine

I’m left behind

Wondering if I should follow

You had to go

And, of course, it’s always fine

I probably could catch up with you tomorrow

But is this what it feels like

To be growing apart?

When did I become the one

Who’s always chasing your heart?

Now I turn around and find

I am lost in the woods

North is south, right is left

When you’re gone

I’m the one who sees you home

But now I’m lost in the woods

And I don’t know what path you are on

I’m lost in the woods

Up ’til now

The next step was a question of how

I never thought it was a question of whether

Who am I, if I’m not your guy?

Where am I, if we’re not together

Forever?

Now I know you’re my true north

‘Cause I am lost in the woods

Up is down, day is night

When you’re not there

Oh, you’re my only landmark

So I’m lost in the woods

Wondering if you still care

But I’ll wait

For a sign

(For a sign)

That I’m your path

‘Cause you are mine

(You are mine)

Until then

I’m lost in the woods

(Lost in the woods

Lost

Lost in the woods

Lost

Lost in the woods)

I’m lost in the woods

(Lost in the woods

Lost

Lost

Lost)

I’m lost in the woods

TRADUZIONE

Di nuovo te ne sei andata

In un sentiero diverso dal mio

Sono rimasto indietro

Chiedendomi se avrei dovuto seguirti

Tu devi andare

E, certo, va sempre bene

Probabilmente potrò vederti domani

Ma è come ci si sente

Crescere?

Quando sono diventato io

Chi insegue sempre il tuo cuore?

Ora mi giro e vedo che

Mi sono perso nei boschi

Il nord è sud, la destra è sinistra

Quando te ne sarai andata

Sono quello che ti vede a casa

Ma ora mi sono perso nei boschi

E non so quale sia la tua strada

Mi sono perso nei boschi

Fino ad ora

Il passo successivo è stato una domanda su come

Non avrei mai pensato che fosse una questione di se

Chi sono io, se non sono il tuo ragazzo?

Dove sono, se non stiamo insieme

Per sempre?

Ora so che sei il mio vero nord

Perché mi sono perso nei boschi

Su è giù, il giorno è notte

Quando non ci sei

Oh, sei il mio unico punto di riferimento

Quindi mi sono perso nei boschi

Mi chiedo se ti importa ancora

Ma aspetterò

Per un segno

(Per un segno)

Che sono la tua strada

Perché sei mio

(Sei mio)

Fino ad allora

Mi sono perso nei boschi

(Perso nei boschi

Perso

Perso nei boschi

Perso

Perso nei boschi)

Mi sono perso nei boschi

(Perso nei boschi

Perso

Perso

Perso)

Mi sono perso nei boschi