Questo venerdì uscirà il suo nuovo album “Manic”, del quale ha voluto regalarci un ultimo assaggio prima del rilascio ufficiale.

Dopo aver pubblicato vari singoli tratti dal nuovo progetto -“Graveyard“,”Clementine“, “Finally//Beautiful Stranger“, per nominarne alcuni- Halsey ha regalato al pubblico una nuova traccia, “You Should Be Sad”, dal tono country.

La canzone, ispirata da alcuni tradimenti subiti in passato da un ex-fidanzato –in molti credono possa trattassi del rapper G-Eazy– parla della frustrazione provata quando tutte le buone intenzioni e la volontà di far funzionare un rapporto vengono stracciate dai comportamenti della persona che ci si trova di fronte, riflettendo poi su come sia stato un bene allontanarsi.

“Mi dispiace così tanto, mi sento così triste

Ho provato ad aiutarti, questo ti ha solo fatto arrabbiare

E non avevo nessuna avvertenza su chi fossi

Sono solo felice di esserne uscita senza farmi distruggere

E sono corsa via così dannatamente lontano” Estratto dal testo di You Should Be Sad di Halsey

Nonostante la tristezza provata, pero’, per la cantante è l’altra persona a doversi sentire triste e desolata, sia per quanto accaduto, sia per aver perso una persona valida.

“Sono così felice di non aver avuto nessun figlio con te

Perchè tu non riesci ad amare niente a meno che non ci sia qualcosa in tuo favore

Mi sento così triste

Tu dovresti sentirti triste” Estratto dal testo di You Should Be Sad di Halsey

Rilasciato anche il video ufficiale nel quale Halsey ha voluto rendere omaggio ad alcune delle sue artiste preferite ricreando i loro look.

Il primo riferimento è a Christina Aguilera e al suo video “Dirty”, per poi proseguire con Shania Twain e i suoi iconici look, Carrie Underwood e Lady Gaga, ricreando una delle sue scene –sul cavallo bianco– in American Horror Story.





La cantante ha annunciato che ci sarà un’ultima sorpresa prima dell’uscita di “Manic”, che arriverà questo venerdì.

Per il momento potete ascoltare e dare un’occhiata al video di “You Should Be Sad”, ricordando che Halsey farà tappa in Italia per un unico concerto il 13 Febbraio al Mediolanum Forum di Assago. Ancora biglietti disponibili QUI.

Traduzione del testo di You Should Be Sad di Halsey

[Verso 1]

Voglio iniziare dicendo

Devo farlo uscire dal mio petto

Non provo rabbia, non provo malizia

Solo un po’ di pentimento

So che nessun altro te lo dirà

Quindi ecco alcune cose che devo dirti

Le butterò giù e poi le farò uscire

E poi me ne andrò per la mia strada

[Pre-Ritornello]

No, tu non sei neanche la metà dell’uomo che pensi di essere

E non puoi riempire il buco che hai dentro con i soldi, la droga o le macchine

Sono così felice di non aver avuto nessun figlio con te

Perchè non riesci ad amare nulla a meno che non ci sia qualcosa a tuo favore

[Ritornello]

Oh, mi sento così dispiaciuta, mi sento così triste

Ho provato ad aiutarti, ti ha fatto solo arrabbiare

E non avevo nessuna avvertenza su chi fossi

Sono solo felice di esserne uscita senza essermi fatta distruggere

E sono corsa via così dannatamente lontano

Che non avrai mai la possibilità di toccarmi di nuovo

Non vedrò le tue lacrime da coccodrillo

Perchè no, ne ho avuto abbastanza di quelle

[Verso 2]

Lasciamo iniziare dicendo

Dall’inizio ho sempre avuto solo buone intenzioni

Ho preso un uomo rotto tra le mie mani

E rimesso insieme tutti i suoi pezzi

[Pre-Ritornello]

No, tu non sei neanche la metà dell’uomo che pensi di essere

E non puoi riempire il buco che hai dentro con i soldi, la droga o le macchine

Sono così felice di non aver avuto nessun figlio con te

Perchè non riesci ad amare nulla a meno che non ci sia qualcosa a tuo favore

[Ritornello]

Oh, mi sento così dispiaciuta (Così dispiaciuta)

Mi sento così triste (Così triste)

Ho provato ad aiutarti (Ho provato ad aiutarti)

Ti ha fatto solo arrabbiare

E non avevo nessuna avvertenza (Nessuna avvertenza)

Su chi fossi (Su chi fossi)

Sono solo felice di esserne uscita senza essermi fatta distruggere

Oh, mi sento così dispiaciuta (Così dispiaciuta)

Mi sento così triste (Così triste)

Ho provato ad aiutarti (Ho provato ad aiutarti)

Ti ha fatto solo arrabbiare

E non avevo nessuna avvertenza (Nessuna avvertenza)

Su chi fossi (Su chi fossi)

Su chi fossi

[Bridge]

Ehi

Ehi

Ehi

Ehi

[Pre-Ritornello]

No, tu non sei neanche la metà dell’uomo che pensi di essere

E non puoi riempire il buco che hai dentro con i soldi, la droga o le macchine

Sono così felice di non aver avuto nessun figlio con te

Perchè non riesci ad amare nulla a meno che non ci sia qualcosa a tuo favore

[Outro]

Mi sento così triste

Tu dovresti essere triste

Tu dovresti essere

Tu dovresti essere triste

Tu dovresti essere

Tu dovresti essere

Tu dovresti essere

Testo di You Should Be Sad di Halsey

[Verse 1]

I wanna start this out and say

I gotta get it off my chest

Got no anger, got no malice

Just a little bit of regret

Know nobody else will tell you

So there’s some things I gotta say

Gonna jot it down and then get it out

And then I’ll be on my way

[Pre-Chorus]

No, you’re not half the man you think that you are

And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and cars

I’m so glad I never ever had a baby with you

‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

[Chorus]

Oh, I feel so sorry, I feel so sad

I tried to help you, it just made you mad

And I had no warning about who you are

I’m just glad I made it out without breaking down

And then ran so fucking far

That you would never ever touch me again

Won’t see your alligator tears

‘Cause, no, I’ve had enough of them

[Verse 2]

Let me start this off by saying

I really meant well from the start

Take a broken man right in my hands

And then put back all his parts

[Pre-Chorus]

But you’re not half the man you think that you are

And you can’t fill the hole inside of you with money, girls, and cars

I’m so glad I never ever had a baby with you

‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

[Chorus]

Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)

I feel so sad (I feel so sad)

I tried to help you (I tried to help you)

It just made you mad

And I had no warning (I had no warning)

About who you are (About who you are)

Just glad I made it out without breaking down

Oh, I feel so sorry (I feel so sorry)

I feel so sad (I feel so sad)

I tried to help you (I tried to help you)

It just made you mad

And I had no warning (I had no warning)

About who you are (About who you are)

About who you are

[Bridge]

Hey

Hey

Hey

Hey

[Pre-Chorus]

‘Cause you’re not half the man you think that you are

And you can’t fill the hole inside of you with money, drugs, and cars

I’m so glad I never ever had a baby with you

‘Cause you can’t love nothing unless there’s something in it for you

[Outro]

I feel so sad

You should be sad

You should be

You should be sad

You should be

You should be

You should be