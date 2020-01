A quasi un anno di distanza dalla sua vittoria al Festival di Sanremo, il cantante Mahmood è pronto a inaugurare un nuovo capitolo in questo 2020.

Il singolo “Soldi” è stato il più ascoltato in Italia lo scorso anno e il suo secondo posto all’Eurovision lo ha portato a farsi conoscere anche all’estero, tanto da vederlo impegnato in un vero e proprio tour europeo.

Dopo aver rilasciato “Barrio”, altro grande successo radiofonico, ora il giovane ha annunciato di avere intenzione di iniziare l’anno con grosse novità. È infatti in arrivo un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour.

Ecco il post attraverso il quale ha scatenato l’impazienza del pubblico.

Nessuna data ufficiale per il momento, ma sembra che non dovremo aspettare ancora molto per ascoltare nuovo materiale.

Nel frattempo Mahmood lavora per se stesso e per altri artisti, scrivendo brani. Dopo l’incredibile successo di “Duemilavolte” che vede la firma di Alessandro insieme a Mengoni, ora approderà nuovamente sul palco del Festival di Sanremo sottoforma di scrittore. La cantante Elodie gareggerà nella categoria dei Big con “Andromeda”, scritta proprio dal cantante e da Dario Faini, in arte Dardust.

Non è la prima volta che le strade dei due cantanti si incrociano, Mahmood aveva infatti scritto anche “Nero Bali” e “Sobrio”, altri due brani di successo di Elodie.

Se il 2019 è stato l’anno della grande scoperta di questo straordinario talento, il 2020 sarà un anno altrettanto ricco e importante per lui.

Una cosa è certa, il pubblico scalpita per ricevere notizie e ascoltare nuova musica. “Stanno arrivando”, parola di Mahmood.