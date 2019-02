I Grammy Awards del 2019 si sono svolti domenica 10 febbraio in diretta dallo Staples Center di Los Angeles. La cantante R&B Alicia Keys è stata la presentatrice della serata.

Chi ha vinto i grandi premi della notte? Childish Gambino ha vinto il “Record of the Year” e il “Song of the Year” con “This Is America“, Kacey Musgraves ha vinto l’ “Album of the Year” con “Golden Hour”, Dua Lipa ha vinto il “Best New Artist”, Lady Gaga ha vinto il “Best Pop Solo Performance” con “Joanne“, Ariana Grande ha vinto il “Best Pop Vocal Album” con “Sweetener“, e Cardi B ha vinto il “Best Rap Album” con “Invasion of Privacy“.

I miei pensieri su questa premiazione? Sono molto felice per Childish anche perché sono un fan della serie tv Atlanta e sono ancora più felice per Gaga perché si merita questo premio dopo che è stata scippata di 2 Golden Globe quest’anno. Ah, tra Cardi B e Nicki Minaj faccio il tifo per la prima e quindi ho gioito per il premio vinto dall’album “Invasion of Privacy”. Devo ammettere che è stato uno degli album rap più interessanti del 2018.

Tra gli artisti che hanno cantato ai Grammy Awards del 2019 ci sono: Camila Cabello, Shawn Mendes, Miley Cyrus, Janelle Monaé, Post Malone, Cardi B, Alicia Keys, Kacey Musgraves, H.E.R, Dan + Shay, Diana Ross, Lady Gaga e Travis Scott, tra gli altri.

Noi abbiamo scelto alcune delle loro performance. E per te qual è la migliore?

Shawn Mendes e Miley Cyrus

Camila Cabello, Ricky Martin, J. Balvin, Young Thug

Cardi B