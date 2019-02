Un architetto, un dottore e il loro “castello degli omicidi” al centro della serie The Devil in the White City

The Devil in the White City riunirà la grande coppia formata da Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio.

Dopo acclamate collaborazioni come The Aviator, The Departed e The Wolf of Wall Street i due produrranno una nuova serie tv ispirata al romanzo di Erik Larson The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America, pubblicato nel 2003.

La serie, che in origine doveva trattarsi di un film, verrà diffusa sulla piattaforma digitale Paramount TV Hulu. Infatti, a diffondere la notizia è stato proprio il vicepresidente dei contenuti seriali di Hulu: Craig Erwich.

Leonardo Di Caprio ha acquistato i diritti del libro nel 2010, dopo la rinuncia del collega Tom Cruise, il quale per problemi di budget rinunciò alla realizzazione del film.

L’acclamato duo ha iniziato a lavorare allo sviluppo del progetto nel 2015, che potrebbe vedere il regista premio Oscar Martin Scorsese alla regia.

The Devil in the White City porterà lo spettatore indietro nel tempo, con una storia ambientata nel 1893 durante l’esposizione universale di Chicago e vede protagonisti due uomini: un architetto con un ambizioso progetto e un affascinante e subdolo dottore che ha ideato il suo “castello degli omicidi” in cui tortura e uccide giovani donne.

Al momento resta sconosciuto il cast e soprattutto il ruolo che avrà Di Caprio nella serie, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.