Ha vinto la categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo ma il suo nome era già noto al pubblico, e no, non solo per il suo cognome ma perchè ha partecipato al talent X Factor prima di decidere di tentare la strada del Festival.

Leo Gassmann si è sfidato con centinaia di ragazzi ed è riuscito a conquistare uno dei cinque posti messi a disposizione dal programma Sanremo Giovani per salire sul palco dell’Ariston.

Giunto alla finale si è portato a casa la vittoria con il brano “Vai Bene Così”, che lui stesso ha scritto. Ha preso vita durante una giornata come le altre, ha raccontato il giovane, quando seduto al pianoforte si è lasciato trasportare dal sentimento del momento.

“In quel momento avevo bisogno di sentirmi dire determinate cose. Quando ho finito ho pensato che era un messaggio che poteva andare ad altre persone, che avrebbe potuto essere ascoltata da molti”

Il messaggio in questione, proprio come suggerisce il titolo, è di riuscire ad accettare di non essere perfetti e di andare bene ugualmente così come si è. Che spesso si pensa che gli errori commessi siano insormontabili, quando in realtà il più delle volte rendono solo più umani.

“Perché sei fatto così

Dici sempre di sì

Non accetti l’errore

Ti rovini l’umore

Ma sono qui per ricordarti

Che gli errori sono altri

Che la vita è là fuori

Non è sempre a colori

Ma una cosa è certa

Non gli importa dei tuoi errori” Estratto dal testo di Vai Bene Così di Leo Gassmann

L’immagine della vita non sempre a colori è quella che vuole rappresentare nel video ufficiale del brano che vede il giovane su una terrazza, filmato attraverso un filtro in bianco e nero. Eppure, nel corso del video, scorrono alcune veloci immagini a colori. Spesso ci si dimentica, forse, di focalizzarsi su quelle.

“Vai Bene Così” fa parte dell’album di debutto di Leo, “Strike”, attualmente disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali. Siete d’accordo con la sua vittoria a Sanremo Giovani? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo!

Testo di Vai Bene Così di Leo Gassmann

[Verso 1]

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l’ultimo in una finale di artisti

crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte

svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dalla peggiore delle anime

che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato

[Pre-Ritornello]

Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare

perché per me tu, lo sai, vai bene così

[Ritornello]

Perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

[Verso 2]

Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte

svegliarsi per le 1000 domande alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo

[Pre-Ritornello]

Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare

perché per me tu, lo sai, vai bene così

[Ritornello]

Perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

[Bridge]

Che la vita è là fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non gli importa dei tuoi errori

e crollare fa male ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino che non vuole mollare

non bisogna affogare in ciò che non sai fare

che vai bene così

[Ritornello]

Perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

[Outro]

Che la vita è là fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non gli importa dei tuoi errori