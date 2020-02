In attesa della quarta stagione di Stranger Things, tutti si chiedono se ce ne sarà anche una quinta. Secondo alcuni, infatti, la serie tv di Stranger Things potrebbe finire con la quarta stagione, ma da quello che ci dice Noah Schnapp, l’attore che interpreta la parte di Will, non sarà così.

Gli autori dello show, i Duffer Brothers avevano precedentemente affermato che la serie di Netflix avrebbe potuto avere una durata di quattro stagioni, il che significherebbe che la prossima stagione che stiamo aspettando potrebbe essere l’ultima. Eppure vogliamo sperare che non sia così, e Noah come noi è convinto che la storia continuerà ancora.

Le dichiarazioni di Noah Schnapp

In una recente intervista l’attore che interpreta il ruolo di Will Byers ha voluto dire la sua su una possibile quinta stagione. Nonostante non si possano prendere le sue parole come assoluta verità, siamo certi che non sbilancerebbe nel dire cose poco certe, per non rischiare di deludere i fan della serie tv.

Ecco quanto dichiarato dal giovane attore:

Non so se posso dirlo, perché in realtà loro non mi hanno detto niente, quindi non so neanche cosa posso o non posso dire. Quello che penso però è che sono sicuro che ci sarà un’altra stagione dopo di questa. Non riesco a immaginare che questa sia la fine, credo che lo sapremmo se lo fosse. Non voglio che finisca!

C’ da tener presente che, precedentemente, anche il produttore Shawn Levy aveva dichiarato che la serie non poteva fermarsi ad una quarta stagione:

Molti cuori si sono spezzati nel quartier generale di Netflix quando i fratelli Duffer avevano fatto intendere che la quarta stagione fosse la fine della storia, e da allora ho cominciato a ricevere telefonate dagli agenti degli attori. La verità è che faremo sicuramente quattro stagioni, e poi c’è la forte possibilità di una quinta. Poi credo sia difficile andare oltre…

Insomma, pare che per una quinta stagione ci siano buone possibilità. Speriamo soltanto che siano bravi nel saper portare avanti una buona storia, senza perdere qualità e credibilità.

E tu cosa ne pensi? Sei contento di un’eventuale quinta stagione di Stranger Things? Faccelo sapere nei commenti.