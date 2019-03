2 Chainz ha presentato in anteprima il video musicale per la sua collaborazione con Ariana Grande, “Rule The World”, qualche giorno fa (11 marzo 2019) su YouTube.

La canzone è il nuovo singolo ufficiale estratto dall’album “Rap o Go to the League” del rapper, che è uscito nei negozi all’inizio di questo mese.

Il video musicale non conosce limite di spesa ed è stato girato in un jazz club vintage da Sebastian Sdaigui.

Traduzione del testo di Rule The World

Illumini i cieli sopra di me

Una stella, così splendente, mi accechi

Non chiudere i tuoi occhi

Non allontanarti, non allontanarti,

Ohhhhhhhh!

si, io e te possiamo cavalcare una stella

Se stai con me ragazza

Possiamo governare il mondo

si, io e te possiamo accendere il cielo

Se stai dalla mia parte

Possiamo comandare il mondo

se i muri cadessero, io ti consolerei

se gli angeli piangessero, sarei lì per te

hai salvato la mia anima

non lasciarmi a terra, non lasciarmi ora, oh

Oh

si, io e te possiamo cavalcare una stella

Se stai con me ragazza

Possiamo comandare il mondo

si, io e te possiamo accendere il cielo

Se stai dalla mia parte

Possiamo comandare il mondo



Oooooooh

Tutte le stelle stanno splendendo stanotte

Stanno illuminando il cielo stasera

Per te, per te

Tutte le stelle stanno splendendo stanotte

Stanno illuminando il cielo stasera

Per te, per te

Oooooooh

si, io e te possiamo cavalcare una stella

Se stai con me ragazza

Possiamo comandare il mondo

yeah, io e te possiamo accendere il cielo

Se stai dalla mia parte

Possiamo comandare il mondo

Stanno illuminando il cielo stasera

Per te, per te



Tutte le stelle stanno splendendo stanotte

Stanno illuminando il cielo stasera

Per te, per te

Tutte le stelle stanno splendendo stanotte

Stanno illuminando il cielo stasera

Per te, per te

Tutte le stelle stanno splendendo stanotte

Stanno illuminando il cielo stasera

Per te, per te