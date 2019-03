Nel 2000 è arrivata la prima versione cinematografica per la regia di McG (nome d’arte di Joseph McGinty Nichol) in cui a ereditare i ruoli delle investigatrici furono chiamate Cameron Diaz , Lucy Liu e Drew Barrymore (quest’ultima anche produttrice).

Charlie’s Angels , in origine, era una serie tv di cinque stagioni andata in onda dal 1976 al 1981, le tre detective erano interpretate da Farrah Fawcett , Kate Jackson e Jaclyn Smith (solo quest’ultima restò fino alla fine, mentre le altre due furono sostituite quando lasciarono la serie rispettivamente al 29° e al 69° episodio).

La regia è di Elizabeth Banks, attrice, regista e produttrice americana, reduce dalla direzione di Pitch Perfect 2 nel 2015. La regista sarà anche attrice in questa occasione, infatti, si è ritagliata il ruolo di Bosley (per la prima volta interpretato da una donna) ovvero il manager dell’agenzia investigativa che affida i casi alle detective per conto del misteriosissimo proprietario Charlie Townsend.

