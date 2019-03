La cantante K-pop Park Bom è tornata. L’ex stella dei 2NE1 sta spingendo in avanti la sua carriera come artista solista. Park Bom ha pubblicato un mini-album intitolato “Spring” oggi (13 marzo 2019). La 34enne ha presentato in anteprima il video musicale per il singolo principale del progetto, che è la title track, da oggi disponibile online.

Spring è una canzone molto fredda ed è una collaborazione con Sandara Park, ex membro anch’essa della band 2NE1.

Il video musicale creato per Spring mostra Park Bom indossare sia un abito da sposa bianco che un abito nero da lutto. Questa scelta è stata fatta per rappresentare le montagne russe della storia d’amore descritta nei testi. Park Bom dice che è fiduciosa e spera che l’amore ritornerà ad inondare presto il suo cuore.