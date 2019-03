Dopo il grande successo della serie Stranger Things su schermo, saranno pubblicati dei libri sul passato dei personaggi

Una notizia sensazionale per i fan di Stranger Things che, dopo due stagioni sugli schermi, raggiunge le librerie con una serie di libri in fase di pubblicazione.

Le avventure dei vostri personaggi preferiti saranno raccontate dal principio.

Il nuovo libro racconterà il passato di Max Mayfield, di come si è stabilita ad Hawkins con la sua famiglia e il titolo sarà Runaway Max. Un prequel, dunque, sulla storia di uno dei nuovi personaggi di Stranger Things.

La pubblicazione di Runaway Max è prevista per giugno. A quanto pare la casa editrice statunitense Penguin Random House ha collaborato con Netflix per pubblicare i libri nel Regno Unito.

Inoltre, in autunno saranno rilasciati anche i libri che riguardano gli altri amici del gruppo dal titolo: Stranger Things: World Turned Upside Down e il secondo non ha ancora un titolo ufficiale, ma si vocifera che includerà tanti dettagli e consigli sul mondo di Stranger Things.

L’autrice del libro Suspicious Minds è Gwenda Bond (Girl on a Wire; Girl in the Shadows), e racconta la storia di Terri, la madre di Undici e del programma MKUltra, in cui la nostra cara Undi ha acquisito i suoi poteri.

Il libro è stato pubblicato e rilasciato il 5 febbraio 2019 ed è il primo ufficiale di Stranger Things.

Libro – Runaway Max

Per quanto riguarda Runaway Max, è stato rivelato che il romanzo sarà incentrato sul personaggio di Max (Sadie Sink) e di come sia arrivata nella misteriosa città di Hawkins. Le avventure di Max, scritte da Brenna Yovanoff, saranno nelle librerie a partire dal 4 giugno.

Libro – Runaway Max – Brenna Yovanoff

Dopo la storia del primo prequel, e del secondo (incentrato sul personaggio di Hopper), attendiamo le avventure di Stranger Things in libreria, questa volta seguendo la storia di Max Mayfield.

Su Netflix, i nuovi episodi di Stranger Things saranno disponibili a partire dal 4 luglio. La stagione conterrà otto episodi e nuovi personaggi, tra cui Cary Elwes, Jake Busey, Maya Hawke e Francesca Reale.