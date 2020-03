Torna sulla scena musicale Ellie Goulding, dopo aver rilasciato il brano “Hate Me” la scorsa estate ci regala un assaggio tratto dal nuovo album che verrà con molte probabilità rilasciato quest’anno.

Il nuovo singolo attualmente disponibile sulle piattaforme digitali si intitola “Worry About Me” e nasce dalla collaborazione con blackbear.

La decisione di rilasciare ufficialmente questo brano nasce dalla sua diffusione avvenuta nel web qualche settimana fa. La cantante ha quindi deciso di avere l’ultima parola e di dare al pubblico la sua versione ufficiale.

“Questa canzone vuole dire ‘smettila di preoccuparti di me e inizia a pensare a te stesso’, detto nella maniera più carina possibile”

Così ha annunciato la sua uscita Ellie, che ha anche specificato –dopo aver ringraziato il rapper– come questa rappresenti l’ultima collaborazione prevista per il momento.

Ellie Goulding insieme a blackbear

La cantante promette l’uscita di nuova musica nei mesi a venire e sottolinea come i lavori per il quarto album siano in atto. Allo stesso tempo chiede ai suoi fan un po’ di pazienza, affermando di non essere ancora pronta a rilasciarlo. Ma questo non significa che non succederà entro la fine dell’anno.

In arrivo anche il video ufficiale di “Worry About Me”, che la cantante ha dichiarato non vedere l’ora di mostrare al pubblico.

Per ora, pero’, godetevi l’ascolto del brano e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Worry About Me di Ellie Goulding

[Intro]

Ti puoi preoccupare di questo

Ti puoi preoccupare di quello

Ti puoi preoccupare di lei

Ti puoi preoccupare di questo

Ti puoi preoccupare di quello

Ti puoi preoccupare di lei

[Ritornello]

Tesoro, non devi, non devi preoccuparti, preoccuparti di me

Ultimamente non penso, non penso a te, mi sento così libera

Ho saltato attraverso cerchi per raggiungerti, ma ora sto bene

Tesoro, non devi, non devi preoccuparti, preoccuparti di me

[Verso 1]

Sto passando del bel tempo, tarde serate

E poi tu mi chiami

Chiedendomi se sto bene, ma che diavolo?

Dicendomi che ti importa di me

Ma tu vuoi solo essere nella mia testa perchè ti senti solo

Pensavo di aver bisogno di te per sentirmi al sicuro

Ma ora che sono riuscita a oltrepassarlo, sono ferma in un bel posto

Oh, perchè cerchi di farmi cambiare stato d’animo?

Solo perchè sono ancora qui a vedermi con qualcun altro?

[Ritornello]

Tesoro, non devi, non devi preoccuparti, preoccuparti di me

Ultimamente non penso, non penso a te, mi sento così libera

Ho saltato attraverso cerchi per raggiungerti, ma ora sto bene

Tesoro, non devi, non devi preoccuparti, preoccuparti di me



[Intermezzo]

Ti puoi preoccupare di questo

Ti puoi preoccupare di quello

Ti puoi preoccupare di lei

Ti puoi preoccupare di questo

Ti puoi preoccupare di quello

Ti puoi preoccupare di lei

Non ti preoccupare di me

[Verso 2: blackbear]

Lei ha detto, “Perchè cerchi di incastrarmi con quella cavolata della serie ‘non lo so’?”

Non sono di tua proprietà, chi ti ha portato a pensarlo?

Le azioni parlano di più di qualunque cosa tu ti stia fumando

Non provi a sistemare qualcuno che non è rotto

E non ti devi preoccupare di dove sono o di dove sto andando

Da qualche parte accanto alla mia solitudine

Da qualche parte vicino all’oceano

Lei può sentire il suo naso libero

Oh, cavolo, il modo in cui riesci a uccidere la mia energia è atroce, è finto

Ti ho bloccato perchè non vivo nel passato, vivo il momento

L’ultima volta che mi hai cercato, ho scritto questo

[Ritornello]

Tesoro, non devi, non devi preoccuparti, preoccuparti di me

Ultimamente non penso, non penso a te, mi sento così libera

Ho saltato attraverso cerchi per raggiungerti, ma ora sto bene

Tesoro, non devi, non devi preoccuparti, preoccuparti di me



[Outro]

Ti puoi preoccupare di questo

Ti puoi preoccupare di quello

Ti puoi preoccupare di lei

Ti puoi preoccupare di questo

Ti puoi preoccupare di quello

Ti puoi preoccupare di lei

Non ti preoccupare di me

Testo di Worry About Me di Ellie Goulding

[Intro]

You can worry ‘bout this

You can worry ‘bout that

You can worry ‘bout she

You can worry ’bout this

You can worry ’bout that

You can worry ‘bout she

[Chorus]

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ‘bout me

Lately I don’t think, I don’t think about you, feelin’ so free

Been jumpin’ through hoops to get under you, but now I’m cool

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ‘bout me

[Verse 1]

Been havin’ good times, been havin’ late nights, yeah

And then you call me

Ask if I’m all right, what the hell?

Saying that you care about me

But you just wanna be in my head ‘cause you’re lonely

I thought I needed you to feel safe

But now that I’ve been through it, I’m stuck in a good place

Ooh, why you tryna put me in a different mood?

Just because I’m still out seein’ someone new?

[Chorus]

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ‘bout me

Lately I don’t think, I don’t think about you, feelin’ so free

Been jumpin’ through hoops to get under you, but now I’m cool

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ‘bout me

[Refrain]

You can worry ‘bout this

You can worry ‘bout that

You can worry ‘bout she

You can worry ‘bout this

You can worry ‘bout that

You can worry ‘bout she

Don’t worry ‘bout me

[Verse 2: blackbear]

She said, “Why you gotta hit me on some ‘I don’t know’ shit?”

I am not your property; who led you to that notion?

Action speakin’ louder than whatever you been smokin’

You don’t gotta try and fix somebody that ain’t broken, no

And you don’t gotta worry where I’m at or where I’m goin’

Somewhere by my lonesome

Somewhere by the ocean

She can feel her nose loose

Oh, shit, the way you kill my vibe is so atrocious, it’s bogus

I blocked you ‘cause I don’t live in the past, live in the moment

Last time that you hit me up, I wrote this

[Chorus]

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ‘bout me

Lately I don’t think, I don’t think about you, feelin’ so free

Been jumpin’ through hoops to get under you, but now I’m cool

Baby, you don’t gotta, you don’t gotta worry, worry ‘bout me

[Outro]

You can worry ‘bout this

You can worry ‘bout that

You can worry ‘bout she

You can worry ‘bout this

You can worry ‘bout that

You can worry ‘bout she