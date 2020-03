È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Rita Ora “How To Be Lonely”, che apre le porte al capitolo dedicato al terzo album della cantante.

Il brano è stato scritto dal giovane Lewis Capaldi che con un video esilarante ha voluto annunciarne l’uscita, chiedendo al pubblico di ascoltare e acquistare la canzone per aiutarlo a guadagnare più soldi.

Rita ha invece voluto sottolineare l’importanza che questo brano ha avuto per lei, per il messaggio che nasconde sullo scoprire di poter stare bene anche in solitudine.

“Viaggiando per il mondo, lavorando, venendo a contatto con diversi Paesi ed essendo perennemente in movimento ho imparato nel corso degli anni a godermi la mia stessa compagnia e celebrare ogni interazione. Questa canzone è ispirata a diversi momenti della mia vita, momenti nei quali ho realizzato che siamo tutte persone valide e che questo andrebbe sottolineato più spesso” Rita Ora sul brano How To Be Lonely

La cantante ha poi continuato focalizzandosi su come sia fondamentale realizzare di poter essere abbastanza e di non doversi basare sull’opinione che gli altri hanno di noi.

“Tutte le connessioni sono importanti ma non abbiamo mai bisogno dell’approvazione degli altri. Quando siete da soli, ricordatevi di essere abbastanza e di avere la forza per prendere le vostre decisioni. Godetevi l’essere voi stessi!” Rita Ora sul brano How To Be Lonely

Con un tocco elettronico “How To Be Lonely” si allontana leggermente dalle classiche ballad di Capaldi che siamo abituati ad ascoltare, ma è il tocco vocale di Rita a fare la differenza, facendo sì che il brano risulti essere il perfetto incontro tra gli stili –di scrittura e musicali– dei due artisti.

Ora non vi resta che ascoltare il brano e farci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di How To Be Lonely di Rita Ora

[Verso 1]

Lui mi ha detto che mi amava più di chiunque altro

Che poteva essere colui che mi avrebbe portato a casa

(Ma sono abbastanza per questo?) Essere tutto quello che avrebbe voluto?

Lui mi ha detto che mi amava più di chiunque altro

[Pre-Ritornello]

Sto cercando un amore non materiale

Appena lo trovo, incasinerò tutto

Come se non avessi già fatto un casino abbastanza spesso qui

Non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, no, no

[Ritornello]

Nessuno mi mostrerà mai come stare da sola?

Finisco per esserlo quasi ogni sera

Devo essere l’unica

Sento che perderti mi mostrerà come stare da sola

Non c’è nessuno che può stringermi come fai tu

Finisco da sola quasi ogni sera

Devo essere l’unica

Mi sento di star perdendo, tu mi mostrerai come stare da sola

[Post-Ritornello]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Sento che perderti mi mostrerà come stare da sola

[Verso 2]

(Ma sono abbastanza per?) Dirti che ti amo più di chiunque altro?

Che potresti essere colui che mi porterà a casa?

(Ma sono abbastanza per?) Darti tutto quello che terrai con te?

In verità, sono sincera, non lo so

[Pre-Ritornello]

Sto cercando un amore non materiale

Appena lo trovo, incasinerò tutto

Come se non avessi già fatto un casino abbastanza spesso qui

Non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, no, no

[Ritornello]

Nessuno mi mostrerà mai come stare da sola?

Finisco per esserlo quasi ogni sera

Devo essere l’unica

Sento che perderti mi mostrerà come stare da sola

[Post-Ritornello]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Mi sento di star perdendo, tu mi mostrerai come stare da sola

[Ritornello]

Nessuno mi mostrerà mai come stare da sola?

Finisco per esserlo quasi ogni sera

Devo essere l’unica

Sento che perderti mi mostrerà come stare da sola

Non c’è nessuno che può stringermi come fai tu

Finisco da sola quasi ogni sera

Devo essere l’unica

Sento che perderti mi mostrerà come stare da sola

[Post-Ritornello]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Sento che perderti mi mostrerà come stare da sola

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Sento che perderti mi mostrerà come stare da sola

Testo di How To Be Lonely di Rita Ora

[Verse 1]

He told me that he loved me more than most

That he could be the one to take me home

(But am I good enough to) Be the everything that he could want?

He told me that he loved me more than most

[Pre-Chorus]

Been lookin’ for a non-material love

Soon as I find it, I’ll be fuckin’ it up (Break it up)

Like I ain’t made a mess here often enough

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely

Ain’t nobody can hold me like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely

[Verse 2]

(But am I good enough to) Tell you that I love you more than most?

That you could be the one to take me home?

(But am I good enough to) To give you everything that you will hold?

In truth, I’m being honest, I don’t know

[Pre-Chorus]

Been lookin’ for a non-material love

Soon as I find it, I’ll be fuckin’ it up

Like I ain’t made a mess here often enough

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely

[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely

Ain’t nobody can hold me, I like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh (Lonely)

Oh, oh, oh

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely

Oh, oh, oh, oh, oh (Be lonely)

Oh, oh, oh, oh, oh (Be lonely)

Oh, oh, oh

Feeling like losing you’ll show me how to be lonely