Gli attori si trovano in un ospedale australiano in isolamento.

La coppia di attori si trova in Australia per girare le scene di un film su Elvis Presley ma, nella giornata di venerdì 13 marzo, lo stesso Tom Hanks ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di lui e sua moglie, seguita dalla didascalia in cui rende noto come sia lui che sua moglie siano stati trovati positivi al Coronavirus.

Dopo la comparsa dei primi sintomi, quali febbre e spossatezza, Tom Hanks e Rita Wilson sono stati subito sottoposti al test, che in Australia è più facile svolgere grazie alle misure preventive messe in atto per scongiurare la pandemia che tutto il mondo sta vivendo.

Il post su Instagram

I coniugi non si dimostrano allarmati, nonostante entrambi abbiano 63 anni e Tom Hanks sia affetto dal diabete, e lanciano un segnale molto chiaro, invitando tutte le persone a fare la loro parte nella risoluzione di questo problema che sta attanagliando a poco a poco ogni continente.

Scrive l’attore su Instagram:

Ci sono cose che tutti possiamo fare per superare tutto questo, seguendo i consigli degli esperti e prendendoci cura di noi stessi ed anche l’uno dell’altro, no?

Ed ironizza aggiungendo:

Ricordate, nonostante tutto quello che può succedere, non si piange nel baseball.

Il messaggio di Tom Hanks è estremamente importante, poiché lui e sua moglie sono fra i primi personaggi pubblici a dichiarare di essere stati colpiti dal Coronavirus, lanciando probabilmente anche un messaggio agli Stati Uniti che sembrano ad oggi non aver compreso la portata di questa pandemia.